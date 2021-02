Angustiosa victoria de 9 de Julio en el Coliseo

Nueve de Julio sufrió hasta el final para mantener el invicto y la punta en el Coliseo del Bulevard. Ciclista Juninense lo tuvo a maltraer todo el partido con las penetraciones de Bautista Piva y el control de los cristales por parte de Valentín Ferraresi.

Pero el Verdirrojo se equivocó feo en el cierre y le dio la oportunidad a Uriel Bruzzese de clavar un triplazo para dejar las cosas 62 a 59. Luego, Tucho Bornic liquidó el pleito en la línea de los libres. Fue 63 a 61 sin sobrarle nada, en una noche en la que no jugó bien al básquetbol, recibió un regalo de navidad anticipado por parte del dueño de casa que cuando lo tuvo para liquidar no lo hizo.

En Baigorrita, Colón de Chivilcoy no tuvo dificultades en superar al Depo por 56 a 41.

Hoy, Los Indios juega con Argentino y Sarmiento recibe a San Martín.





Anoche

U15 - Los Indios "A" 47 – Argentino 77

U19 - Los Indios 63- Argentino 75

U19 - San Martin 65 – Sarmiento 69

Mayores - Deportivo 41 – Colón 56

U17 - Ciclista 53- 9 de Julio 102

Mayores - Ciclista 61 - 9 de Julio 63



Hoy

Club Los Indios

19.30 U17 - Los Indios - Argentino

21.30 Mayores - Los Indios - Argentino

Club Sarmiento

19.30 U17 - Sarmiento - San Martin

21.30 Mayores - Sarmiento - San Martin



Quinta fecha

Sábado 20

Club San Martín

18 U19 - San Martín - Los Indios

20 U15 - San Martín - Los Indios "B"

Club Junín

20 Mayores - Rivadavia - Ciclista



Domingo 21

Club Argentino

18.30 U17 - Argentino - Cavul

20.30 Mayores - Argentino - Cavul

Club San Martín

18.30 U17 - San Martín - Los Indios

20.30 Mayores - San Martín - Los Indios



Lunes 22

Club Sarmiento

21.00 Mayores - Colón - Junín

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul - Argentino

Club 9 de Julio

20.00 U19 - 9 de Julio - Sarmiento



Sexta Fecha

Martes 23

Club Cavul

19.00 U15 - Cavul - San Martín

21.00 Mayores - Cavul - San Martín

Club Los Indios

19.30 U17 - Los Indios - 9 de Julio

21.30 Mayores - Los Indios - 9 de Julio



Miércoles 24

Club Sarmiento

21.00 Mayores - Sarmiento - Rivadavia

Club Los Indios

19.00 U15 - Los Indios "A" - 9 de Julio

21.00 U19 - Los Indios - 9 de Julio