Ciclista debuta ante Atenas de Patagones

Ciclista Juninense arranca esta noche su participación en La Liga Argentina. Desde las 19 enfrenta a Atenas de Carmen de Patagones en el estadio Polideportivo Ángel Cayetano Arias.

Mañana, el Verdirrojo chocará contra Villa Mitre, pero en el estadio de Deportivo Viedma y a las 16.30.



Planteles

Ciclista Juninense es dirigido técnicamente por Daniel Jaule y cuenta con estos jugadores mayores: Alejo Britos, Maximiliano Tamburini, Derrick Woods, Desmond Kennedy, Agustín Acuña y Christian Boudet. U23: Bruno Conti, Bautista Piva, Juan Pablo Pedemonte, Ignacio Colsani. Juveniles: Valentín Feulliade, Agustín Luchelli y Guido Pinelli.

Atenas de Patagones es dirigido por Diego Lifzchitz. Jugadores mayores: Martín Percaz, Ezequiel Dupuy, Cesar Lavoratornuovo, Howard Wilkerson. U23: Genaro Lorio, Franco Smaniotti, Franco Alorda, Geronimo Rausch, Cristian Bihurriet. Juveniles: Valentín Beracoechea, Fermín Irribarren, Cristobal Pippi.





Riachuelo con ficha foránea

El interno Antone Robinson será parte de Riachuelo de La Rioja para iniciar su camino en la Liga Argentina. Tiene 31 años, mide 2m 04 y tiene antecedentes en Liga Sudamérica.



Gimnasia confirmó a Gianella

Gimnasia abrochó una de sus piezas fundamentales. Nicolás Gianella continuará vistiendo la camiseta del Lobo durante la temporada 2021.

Así, Fabián Renda, entrenador del conjunto Tripero, contará con la experiencia y el liderazgo de Gianella en la conducción del plantel. Se suma a Gabriel Cejas, Juan Pablo Wall, Pablo Alderete, Matías Núñez, Nicolás Remolina, Yago Sánchez, Rafael Rosende, Juan Pablo Lancieri y los juveniles que conforman el plantel.

Formado en nuestro Club, debutó profesionalmente en la antigua Liga B (hoy Torneo Federal), donde consiguió el ascenso al ex-TNA. Tras un par de temporadas en Gimnasia, pasó a Estudiantes de Olavarría. En el “Bataraz” fue pieza clave del elenco campeón en la edición 1999-2000 de La Liga Nacional. Y en la temporada 2001-2002 en el medio de su excursión europea volvió al Lobo para lucirse en La Liga Nacional.

En Italia, vistió las camisetas del Viola Reggio Calabria y el Rida Scafati. Su periplo en el Viejo Continente también lo tuvo compitiendo en España, defendiendo las camisetas del León y el Plasencia en la LEB Oro, y en el Granada en la Liga ACB. Jugó una temporada en el Palmeiras de Brasil. La Unión de Formosa, Quimsa de Santiago del Estero, Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata son los otros equipos que disfrutaron de su magia.



Lanús con dupla extranjera

Club Lanús concretó el fichaje de dos norteamericanos para culminar la estructura del plantel que disputará la Liga Argentina 2021. Con el aterrizaje de estos dos extranjeros, el Granate cierra la dotación de las seis fichas mayores.

La dirigencia y el cuerpo técnico seleccionaron al ala pivote Malik Marquetti y al pivote Trenton Clayton, quienes se acoplarán a los entrenamientos el martes, para continuar con la puesta a punto para el inicio de la competencia, que se producirá el 19 de febrero en la sede que organizará el Grana en el Antonio Rotili.

Clayton, nacido en Montgomery (Alabama) y de 24 años y 2.06 metros, saltará a los parquets argentinos por primera vez y llega con la reciente experiencia de la liga de Finlandia, donde se desempeñó en el Aanekosken Huima, con promedios de 19.3 puntos, 11.7 rebotes y 29.4 minutos en 20 juegos durante la temporada 2019/20. Con anterioridad, el interno se desarrolló en la Universidad de Pittsburg y en la de North Alabama, de la NCAA2.

Por su parte, Marquetti, oriundo de Compton (California), tiene 24 años y mide 2.00 metros, vivirá su primera experiencia como profesional. En su formación universitaria, se desenvolvió en la Universidad de South Carolina, durante 2014 y 2016, mientras que luego continuó en la Universidad de Lousiana de Lafayette, entre 2017 y 2019. En su último año en la NCAA, selló una media de 15.1 puntos, 4.5 rebotes y 31.7 minutos en 14 partidos.

Con la incorporación de estos jóvenes norteamericanos, la tripulación de Leonardo Costa intensificará el trabajo para su estreno en el torneo, en el que se medirá con Estudiantes de Concordia.



Hoy

16.30 Racing (Ch) vs Parque Sur

16.30 Del Progreso vs Quilmes

19.00 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

19.00 Atenas vs Ciclista

21.30 Lanús vs Estudiantes (C)

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)



Mañana

11.00 Sportivo América vs Balsuar Tiro Federal

16.30 Echagüe vs Independiente (Sde)

16.30 Ameghino vs Estudiantes (T)

16.30 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Ciclista vs Villa Mitre

19.00 Unión (Sf) vs Villa San Martín

19.00 Deportivo Norte vs Riachuelo

19.00 Estudiantes (C) vs Rivadavia (Mza)

19.00 Quilmes vs Deportivo Viedma

21.30 Colón (Sf) vs Central (Ceres)

21.30 Barrio Parque vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas



Fecha 3

Lunes 22 de febrero

16.00 – Villa Mitre - Estudiantes

18.30 – Del Progreso - Ciclista

21.30 – Atenas - Quilmes

Libre: Depo Viedma



Fecha 4

Martes 23 de febrero

16.00 – Estudiantes – Del Progreso

18.30 – Quilmes – Villa Mitre

21.30 – Ciclista – Depo Viedma

Libre: Atenas



Fecha 5

Miércoles 24 de febrero

16.00 – Quilmes - Estudiantes

18.30 – Atenas – Del Progreso

21.30 – Villa Mitre – Depo Viedma

Libre: Ciclista

