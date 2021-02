Argentino de Junín va a reanudar su participación jugando frente al equipo de Libertad de Sunchales

Argentino tiene confirmada la fecha de regreso a la Liga Nacional. Será el miércoles 10 de marzo ante Libertad de Sunchales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, el plantel que dirige Matías Huarte sigue entrenando en "El Fortín de las Morochas", recuperando a algunos jugadores golpeados por el "roce" mismo de los partidos y con la vista puesta en este juego clave frente al conjunto santafesino.

Por la LNB, Oberá Tenis Club derrotó a La Unión de Formosa por 89 a 79 y da pelea por salir del fondo de la tabla de posiciones.

Este es un resultado que, por ahora, incomoda a Argentino de Junín, en cuanto a la permanencia en la categoría del conjunto turco.

La programación

El programa de encuentros previstos por la Asociación de Clubes es el siguiente:

Marzo, lunes 1°:

Instituto vs Platense

Miércoles 3

Obras vs Ferro

San Lorenzo vs Platense

Sábado, 6

San Martín vs Oberá

Peñarol vs Libertad

Atenas vs Olímpico

Lunes 8

San Martín vs Libertad

Oberá vs Atenas

La Unión Fsa. vs Peñarol

Martes 9

Oberá vs Regatas

Boca vs Ferro

Miércoles 10

Hispano vs Instituto

Atenas vs Gimnasia

Weber Bahía vs Olímpico

Peñarol vs Quimsa

Argentino vs Libertad

Jueves 11

Atenas vs Hispano

Gimnasia vs Olímpico

Quimsa vs Weber Bahía

Libertad vs Peñarol

Argentino vs Instituto

Viernes 12

Obras vs Oberá

Ferro vs La Unión Fsa.

Regatas vs San Lorenzo

Boca vs San Martín

Platense vs Comunicaciones

Sábado 13

Oberá vs Ferro

San Lorenzo vs La Unión Fsa.

Regatas vs Boca

Platense vs San Martín

Comunicaciones vs Obras

Domingo 14

Hispano vs Olímpico

Quimsa vs Gimnasia

Weber Bahía vs Libertad

Instituto vs Peñarol

Atenas vs Argentino

Lunes 15

Quimsa vs Hispano

Gimnasia vs Libertad

Weber Bahía vs Instituto

Peñarol vs Atenas

Argentino vs Olímpico

Martes 16

Oberá vs San Lorenzo

Boca vs La Unión Fsa.

Regatas vs Platense

San Martín vs Obras

Ferro vs Comunicaciones

Miércoles 17

Oberá vs Boca

Platense vs La Unión Fsa.

Obras vs Regatas

Ferro vs San Martín

San Lorenzo vs Comunicaciones

Jueves, 18

Hispano vs Libertad

Gimnasia vs Instituto

Atenas vs Weber Bahía

Olímpico vs Peñarol

Quimsa vs Argentino

Viernes 19

Weber Bahía vs Gimnasia

Argentino vs Peñarol

Quimsa vs Libertad

Atenas vs Instituto

Sábado 20

Oberá vs Platense

La Unión Fsa. vs Obras

Regatas vs Ferro

San Lorenzo vs San Martín

Boca vs Comunicaciones



Domingo 21

Regatas vs San Martín

Instituto de Córdoba vs Oberá

San Lorenzo vs Quimsa

Lunes 22

Atenas vs Libertad

Peñarol vs Hispano

Argentino vs Gimnasia



Martes 23

Weber Bahía vs Peñarol

Comunicaciones vs Libertad

Miércoles 24

Olímpico vs Regatas

Domingo 28

Instituto vs Olímpico

Atenas vs Obras



Lunes 29

Libertad vs Instituto

Abril, jueves 1°

Instituto vs. Ferro.



Viernes 2

Instituto vs. Quimsa.

Domingo 4

Instituto vs. San Martín.

--

