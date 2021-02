Jaule y Tamburini afirmaron sobre Ciclista Juninense: “Nos tenemos confianza”

El equipo del Club Ciclista Juninense jugó dos encuentros amistosos y ya está listo para enfrentar a Atenas de Patagones, en el debut del conjunto verdirrojo en la Liga Argentina de Básquetbol 2021.

Democracia se comunicó con el director técnico, Daniel Jaule, y con el jugador Maximiliano Tamburini, quienes analizaron la actualidad del club.

Jaule comenzó expresando: “Los amistosos siempre son para ver el equipo, cómo se comporta con el trabajo realizado, y la verdad es que esperaba que sea así: con momentos de básquet excelentes y algunos pasajes no tan buenos. Al ser un equipo joven y nuestro estilo de un juego muy versátil, entonces, a veces nos pasamos de vuelta y tenemos algunas pérdidas no previstas”.

Sobre el estilo de juego, el entrenador del CCJ remarcó: “Prefiero las pérdidas a que el equipo no tenga desde lo actitudinal inconvenientes, hemos propuesto un estilo de juego bien marcado de riesgo, de salir a buscar los juegos y llevar al rival a jugar a una velocidad que no lo puede hacer.Estoy conforme hasta ahora y seguimos construyendo en los días que faltan para la competición”, expresó el experimentado coach.

Finalmente, sobre la burbuja, Jaule, quien vivirá una nueva temporada en la Liga Argentina, señaló:

“Somos el único equipo de la primer burbuja que jugará dos partidos seguidos, descansa un día y juega los otros dos, porque el fixture estableció que todos los rivales que jugamos vienen de un descanso, salvo el primer juego. Como objetivo queremos tener una identidad de juego muy clara y que eso nos lleve a conseguir estar en los play off. Le tengo mucha confianza al trabajo que venimos realizando”, completó Jaule.

Maximiliano Tamburini: “Nos matamos en cada entrenamiento”

Por su parte, Maximiliano Tamburini, el jugador con más años en la institución verdirroja, dio su punto de vista, expresando:

“Jugamos muy bien en los dos amistosos, tuvimos momentos muy buenos y eso es algo anormal después de un año sin jugar. Igualmente, no me sorprendió porque vivo y sé cómo trabajamos día a día. Nos matamos en cada entrenamiento. Ahora, el objetivo es pulir los detalles que salieron mal y llegar bien al debut. Nos tenemos confianza porque sabemos todo lo que mejoramos desde que arrancó la pretemporada”, manifestó Maxi, con toda una historia personal y familiar en la entidad de la avenida General San Martín.



La programación

El fixture en su parte inicial será el siguiente:

Fixture

Fecha 1

Del Progreso vs Quilmes (Mdp)

Dep. Viedma vs Estudiantes (Ol)

Atenas (Patagones) vs Ciclista (J)

Libre: Villa Mitre (BB)



Fecha 2 (sábado 20)

Quilmes (Mdp) vs Dep. Viedma

Estudiantes (Ol) vs Atenas (Patagones)

Ciclista (J) vs Villa Mitre (BB)

Libre: Del Progreso



Fecha 3 (lunes 22)

Atenas (Patagones) vs Quilmes (Mdp)

Villa Mitre (BB) vs Estudiantes (Ol)

Del Progreso vs Ciclista (J)

Libre: Dep. Viedma

Fecha 4 (martes 23)

Quilmes (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

Estudiantes (Ol) vs Del Progreso

Ciclista (J) vs Dep. Viedma

Libre: Atenas (Patagones)



Fecha 5 (jueves 25)

Quilmes (Mdp) vs Estudiantes (Ol)

Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

Atenas (Patagones) vs Del Progreso

Libre: Ciclista Juninense.