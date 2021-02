Derrota de Argentino ante San Martín

Argentino perdonó toda la tarde a San Martín de Corrientes y dejó escapar otro punto importante para la tabla posicional.

El Azul tuvo varias oportunidades de “cachetear” a su adversario de turno, fundamentalmente en el segundo tiempo, y –literal- aboyó el aro. Terminó perdiendo 68-59.

Buen arranque de Argentino, leyendo la defensa oponente y entrándole por todos lados. Por eso ganó 24-16, empujado por una sensacional tarea de Mauro Araujo (2 triple, 2 dobles) y el complemento de Agustín Pérez Tapia (1 triple, 1 doble, 2 simples).

El Turco estuvo tres minutos sin convertir en el segundo cuarto. Demasiado. Recibió dos triples (Vallejos, impecable) y un doble de Basabe para igualar el juego en 24.



Después peleó el juego en la medida que encontró gol en manos de Antoni Vicens (3 dobles, 1 simple), pero San Martín siguió castigando de afuera con un intratable Rolando Vallejos para mantener equiparado el juego.

Una clara falta en ataque de Basualdo sobre Araujo –no sancionada- que terminó en doble en el cierre del primer tiempo y otra canasta consecutiva del mismo jugador dejaron arriba a San Martín 36-31 al cierre del primer tiempo.

El tercer cuarto fue de transición, donde San Martín siguió con su negocio de ir arriba en el marcador. Malo en cuanto al contenido basquetbolístico. Iván Basualdo (5 dobles) fue un serio problema en la pintura para la defensa juninense.



En ataque Argentino contó con los triples de Mauro Araujo, Antoni Vicens y Juan Ignacio Laterza. Fue 18-17 para San Martín que sacó seis en el tablero general (54-48).

Argentino erró demasiado en el último cuarto. Esto hizo que San Martín se encontrara con el partido puesto casi en bandeja, a tal punto que magros 14 goles lo dejaron con la victoria.

Arrestos de Vicens Morey y algunos tiros desesperados de Santiago Barrales empujaron a Argentino que con intermitencias muchos errores más que aciertos no pudo cerrar el juego a su favor.

A San Martín no le sobró nada. Pero hasta con medio gajo de la pelota de diferencia los puntos directos a la tabla son dos. Y logró su cometido.

Ayer

Comunicaciones 82 vs Hispano 73

Regatas 81 vs Peñarol 77

Libertad 66 vs Boca 81

San Martín 68 vs Argentino 59

Olímpico 87 vs Ferro 91

Hoy

11 Instituto vs Ferro

19 Comunicaciones vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Miércoles 17

19 Olímpico vs Platense.