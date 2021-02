Argentino enfrenta hoy a San Martín

Argentino cierra hoy otra parte de la historia liguera 2021 ante San Martín de Corrientes. Luego, el campeonato se para hasta el mes de marzo por la ventana FIBA, que le da paso a la selección nacional de básquetbol.

Los correntinos marchan en la cuarta colocación de la tabla posicional y serán un hueso de roer para el Turco, que todavía sigue con el plantel averiado.

El partido va desde las 16.30 en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.



Ayer

Instituto 68 vs Boca Jrs. 88

Hoy

11 Comunicaciones vs Hispano

11 Regatas vs Peñarol

14 Libertad vs Boca

16.30 San Martín vs Argentino

16.30 Olímpico vs Ferro

18.45 La Unión Fsa vs Weber Bahía

19 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Obras Obras Sanitarias

21.30 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

Mañana

11 Instituto vs Ferro

19 Comunicaciones vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Miércoles 17

19 Olímpico vs Platense.