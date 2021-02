Gran victoria de Argentino ante Regatas

Argentino sacó pecho con los pibes y se llevó puesto al tercero del campeonato, Regatas de Corrientes. Le ganó 88 a 83 con un segundo tiempo espectacular y un cierre brillante.

Regatas hizo un parcial de 16 a 8 en cinco minutos de juego. Argentino recibió ocho puntos de Vildoza y cuatro de Gallizzi en un ratito.

Pero mejoró tras un tiempo muerto computado poniendo en órbita el perímetro con Juan Cangelosi, Nicolás Burgos y Martín Sekul. Por eso, se mantuvo en partido: 23-19.

El segundo cuarto fue distinto. Jugaron a correr y tirar. Empataron en 20 y siguió siendo negocio del correntino, que se fue al descanso largo ganando 43-39.

Paolo Quinteros apareció en el inicio con dos triples, Gallizzi y Corbalán hicieron el resto para los remeros.

En Argentino, Santiago Barrales (2 triples, 1 doble) y Nicolás Burgos (1 triple, 1 doble), cerrando el juego con una corrida, sostuvieron el goleo para permanecer expectante en el marcador.

Argentino aprovechó los errores de Regatas en la ofensiva y se puso al frente en el marcador. Con una envidiable efectividad de cuatro triples (dos de Araujo, Barrales y Peralta) hizo un gran juego ganando 64-61.

Y en el último cuarto entregó todo en defensa y arriba siguió contando con la mano caliente de Burgos, Pérez Tapia y Laterza de afuera.

En el cierre fue notable lo de Mauro Araujo (3 dobles) y Agustín Pérez Tapia, que le ganó el rebote del año a los gigantes correntinos para liquidar el pleito desde la línea de tiros libres.

El domingo enfrenta a San Martín de Corrientes.



Ayer

Ferro 66 vs Quimsa 91

Platense 55 vs Atenas (Cba) 65

Weber Bahía 83 vs Oberá Tc 79

Peñarol 90 vs La Unión Fsa 76

Libertad 66 vs San Lorenzo 95

Argentino 88 vs Regatas 83

Hoy

11 Instituto vs Boca (TyC Sports)



Domingo 14

11 Comunicaciones vs Hispano

11 Regatas vs Peñarol

14 Libertad vs Boca

16.30 San Martín vs Argentino

16.30 Olímpico vs Ferro

18.45 La Unión Fsa vs Weber Bahía

19 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Obras Obras Sanitarias

21.30 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

Lunes 15

11 Instituto vs Ferro

19 Comunicaciones vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Miércoles 17

19 Olímpico vs Platense.