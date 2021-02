El Turco enfrenta hoy a Regatas de Corrientes

Argentino vuelve a jugar esta tarde. Desde las 19 enfrenta al Club de Regatas Corrientes en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.

Dirigirán este partido los capitalinos Leonardo Zalazar-Alejandro Trías y el santiagueño Gustavo D´Anna.





Ayer

Boca 74 vs Atenas (Cba) 53

Quimsa 84 vs Obras 74

Libertad 64 vs Ferro 58

Oberá Tc 104 vs Peñarol 86

La Unión Fsa 83 vs Argentino 77

Comunicaciones 82 vs Weber Bahía55

Hispano 56 vs Regatas 61



Hoy

11 Ferro vs Quimsa

11 Platense vs Atenas (Cba)

16.30 Weber Bahía vs Oberá Tc

16.30 Peñarol vs La Unión Fsa

18.45 Libertad vs San Lorenzo

19 Argentino vs Regatas

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Obras vs Olímpico (TyC Sports)

Sábado 13

11 Instituto vs Boca (TyC Sports)

Domingo 14

11 Comunicaciones vs Hispano

11 Regatas vs Peñarol

14 Libertad vs Boca

16.30 San Martín vs Argentino

16.30 Olímpico vs Ferro

18.45 La Unión Fsa vs Weber Bahía

19 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Obras Obras Sanitarias

21.30 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

Lunes 15

11 Instituto vs Ferro

19 Comunicaciones vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Miércoles 17

19 Olímpico vs Platense.

--> Ciclista Juninense no jugará más amistosos