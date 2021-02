Ciclista Juninense no jugará más amistosos

El Verdirrojo no jugará más amistosos hasta el comienzo del torneo el viernes 19 a las 19 en Carmen de Patagones. Recordemos que los de Jaule jugaron dos amistosos, uno ante Pergamino Basket y otro con Racing de Chivilcoy.



El partido ante Racing

Se jugó un partidazo amistoso en Junín. Racing le ganó 119-116 a Ciclista Juninense en doble tiempo extra.

En un partido muy entretenido, Racing jugó mejor el primer tiempo, lastimando con Héctor Martirena y los triples del eje de Ignacio Cuassolo.

En el segundo tiempo, Ciclista Juninense reaccionó con mucho gol en su media cancha (Pedemonte y Tamburini intratables), al tanto que Britos y Kennedy le siguieron aportando puntos con buenas penetraciones.

Ciclista, jugando muy bien, sacó 9 de luz, pero Racing reaccionó con base en los triples de Morales y Aristu para decretar el tiempo extra. Siguió parejo y, en el final, el equipo de Dambrosio lastimó con la figura de Martirena. Gran pasaje también en la zona pintada de Agustín Acuña y Derrick Woods para mantener con vida a Ciclista, que tuvo el empate con un triple de Keneddy desde mitad de cancha que pegó en el soporte. Gran partido en el Coliseo.

Síntesis

Ciclista (116): Britos 10, Pedemonte 23, Kennedy 22, Tamburini 17, Acuña 18, Colsani 0, Boudet 6, Woods 18, Conti 2, Pinelli 0. DT: Jaule

Racing (119): Aristu 10, Lallana 12, Barrales 6, Velez 6, Fernández 12, Martirena 27, Morales 17, Cuassolo 22, Montemaggio 7. DT: Dambrosio



Fixture

Fecha 1

Del Progreso vs Quilmes (Mdp)

Dep. Viedma vs Estudiantes (Ol)

Atenas (Patagones) vs Ciclista (J)

Libre: Villa Mitre (BB)



Fecha 2 (sábado 20)

Quilmes (Mdp) vs Dep. Viedma

Estudiantes (Ol) vs Atenas (Patagones)

Ciclista (J) vs Villa Mitre (BB)

Libre: Del Progreso



Fecha 3 (lunes 22)

Atenas (Patagones) vs Quilmes (Mdp)

Villa Mitre (BB) vs Estudiantes (Ol)

Del Progreso vs Ciclista (J)

Libre: Dep. Viedma



Fecha 4 (martes 23)

Quilmes (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

Estudiantes (Ol) vs Del Progreso

Ciclista (J) vs Dep. Viedma

Libre: Atenas (Patagones)



Fecha 5 (jueves 25)

Quilmes (Mdp) vs Estudiantes (Ol)

Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

Atenas (Patagones) vs Del Progreso

Libre: Ciclista Juninense.