Argentino enfrenta a La Unión de Formosa

Argentino prosigue su marcha en la Liga Nacional de Básquetbol. Esta tarde enfrenta a La Unión de Formosa, un equipo que se armó para estar más arriba del lugar que ostenta actualmente en la tabla posicional.

El partido se juega desde las 16.30 en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación.

Dirigen el capitalino Daniel Rodrigo, el chubutense Julio Dinamarca y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Hoy

11 Boca vs Atenas (Cba)

11 Quimsa vs Obras Obras Sanitarias

14 Libertad vs Ferro

16.30 Oberá Tc vs Peñarol

16.30 La Unión Fsa vs Argentino

18.45 Comunicaciones vs Weber Bahía

18.45 Hispano vs Regatas

21 Instituto vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

Mañana

11 Ferro vs Quimsa

11 Platense vs Atenas (Cba)

16.30 Weber Bahía vs Oberá Tc

16.30 Peñarol vs La Unión Fsa

18.45 Libertad vs San Lorenzo

19 Argentino vs Regatas

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Obras vs Olímpico

Sábado 13

11 Instituto vs Boca

Domingo 14

11 Comunicaciones vs Hispano

11 Regatas vs Peñarol

14 Libertad vs Boca

16.30 San Martín vs Argentino

16.30 Olímpico vs Ferro

18.45 La Unión Fsa vs Weber Bahía

19 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Obras Obras Sanitarias

21.30 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

Lunes 15

11 Instituto vs Ferro

19 Comunicaciones vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Miércoles 17

19 Olímpico vs Platense.

