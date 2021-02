Argentino no pudo hacer pie y perdió contra Comunicaciones de Mercedes

Mal reinicio del campeonato para el Turco que fue derrotado ayer por Comunicaciones de Mercedes 97 a 78.

Un desconocido Argentino, perdido en la cancha, recibió un parcial de 25 a 11 de movida. No pudo parar a los pivot Battle y Fierro (12 puntos entre los dos) que le tomaron dos y tres opciones de tiro a la canasta.

Después tampoco defendió a los tiradores que desde el banco le aportaron 6 puntos a Comunicaciones en el último minuto del cuarto, inclusive cerrando el mismo con un sablazo de afuera.

Argentino no pudo mejorar la defensa en el segundo cuarto y cerró un primer tiempo lapidario: 48-30. Tampoco descolló ofensivamente, donde solamente respondió con acierto Toni Vicens (3 dobles, 1 simple).

Comunicaciones, fierro a fondo. Mariano Fierro le aportó todas las soluciones. Cuatro dobles al lado del aro (con una volcada incluída), otra volcada de Williams. Fue un festín la zona pintada.

El tercer cuarto no escapó a las generales de la ley. Argentino tuvo un atisbo de reacción apenas comenzado el mismo pero se quedó sin nafta a los dos minutos.

Comunicaciones, con el cotejo dominado, lo castigó de afuera para terminar de dar por tierra con las aspiraciones de remontada.

El resto del juego fue más de lo mismo. Comunicaciones ganó el partido de punta a punta.





Ayer

Gimnasia (Cr) 87 vs La Unión Fsa 76

Peñarol 92 vs San Martín 98

Weber Bahía 16 vs Regatas 22 (suspendido, corte de luz)

Comunicaciones 97 vs Argentino 78

Hispano 75 vs Oberá Tc 63





Hoy

11 Ferro vs Instituto

11 San Martín vs Weber Bahía

14 Regatas vs Gimnasia (Cr)

16.30 Oberá Tc vs Argentino

16.30 Comunicaciones vs Peñarol

19 Boca vs Olímpico

19 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21.30 Platense vs Quimsa

21.30 Obras vs Libertad

Martes 9

19 Instituto vs Obras

21.30 Quimsa vs Boca.