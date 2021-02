Argentino reanuda ante Comunicaciones

Argentino reanuda hoy su participación en la Liga Nacional de Básquetbol enfrentando a Comunicaciones de Mercedes.

El partido se juega en el estadio Héctor Etchart del Club Atlético Ferro Carril Oeste, desde las 19 horas.

Para el Turco es un desafío importante porque choca contra un equipo en franca remontada que se preparó para más en la Liga Nacional y se encuentra en una posición incómoda en la tabla.



Hoy

11 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

11 Peñarol vs San Martín

16.30 Weber Bahía vs Regatas

19 Argentino vs Comunicaciones

19 Hispano vs Oberá Tc

21.30 Libertad vs Platense

21.30 Olímpico vs San Lorenzo

Lunes 8

11 Ferro vs Instituto

11 San Martín vs Weber Bahía

14 Regatas vs Gimnasia (Cr)

16.30 Oberá Tc vs Argentino

16.30 Comunicaciones vs Peñarol

19 Boca vs Olímpico

19 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21.30 Platense vs Quimsa

21.30 Obras vs Libertad

Martes 9

19 Instituto vs Obras

21.30 Quimsa vs Boca.