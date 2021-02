Joaquín Iribarne: “La sensación de volver al Club Los Indios siempre es muy buena”

Vuelve el torneo de Primera AJB y hablamos con Joaquín Iribarne, quien vuelve a Los Indios, su club de origen, para disputar este campeonato que será el comienzo del básquet oficial en nuestra ciudad, tras el parate por el coronavirus. Esto dijo:



La vuelta

“Las sensaciones siempre son buenas de volver a Los Indios; yo siempre me voy a identificar con el club y volver ya con otra dirigencia. Pero con buenos proyectos y gente del club, es todo positivo”.



El torneo

“Es un torneo extraño. Sé que los clubes lo querían jugar, pero uno viendo que la Liga sufrió contagios tiene sus reparos. Espero que acá sea todo prolijo y pueda empezar y terminar como lo habían programado. Las ganas de jugarlo están”.



Los rivales

“La verdad es que perdí el rastro de jugadores. Sé que hay nuevos jugadores y hay otros u19 que están en un muy buen nivel. Al mismo tiempo, desconozco el equipo de Colón de Chivilcoy, pero creo que los candidatos son 9 de Julio, San Martín y siempre Argentino y Ciclista con sus canteras. Nosotros también estamos ahí, que siempre me voy a poner una fichita".



El parate

“El jugador de básquet lo sufrió bastante el parate con el tema del cierre de los clubes. Uno puede salir a correr, pero necesita ese contacto con la pelota. Por suerte, tenemos un equipo largo y seguramente rotemos bastante. El torneo va a requerir esto mismo, hay que aprovechar todo para llegar lo mejor que se pueda y no sufrir ninguna baja de lesión. Estamos contentos por cómo llega el equipo”.



Fixture

Primera fecha

Lunes 8

Club Los Indios

19.30 U17 - Los Indios - Sarmiento

21.30 Mayores - Los Indios - Sarmiento

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Ciclista

Martes 9

Club 9 de Julio

21 Mayores - 9 de Julio - Colón (Ch)

Club San Martín

21 Mayores - San Martín - Deportivo

Club Los Indios

21 U19 - Los Indios - Sarmiento

Club Ciclista

19 U15 - Ciclista - Cavul

21 U17 - Ciclista - Cavul

Miércoles 10

Club Argentino

19.30 U17 - Argentino - Junín

21.30 Mayores - Argentino - Junín

Segunda fecha

Jueves 11

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Argentino

21.30 U19 - Ciclista - Argentino

Club Junin

19.30 U17 - Junín - San Martin

21.30 Mayores - Junín - San Martin



Viernes 12

Club Sarmiento

19 U17 - Sarmiento - Cavul

21 Mayores - Sarmiento - Cavul

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - 9 de Julio

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios (A) - Los Indios (B)



Sábado 13

Club Ciclista

18.30 U17 - Ciclista - Argentino

20.30 Mayores - Ciclista – Argentino

Club Sarmiento

20 Mayores - Colón (Ch) - Rivadavia