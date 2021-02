Con Santiago Scala y Pablo Espinosa, Instituto de Córdoba debutará hoy en Brasil

Instituto de Córdoba, semifinalista en la pasada edición, iniciará hoy la temporada 2021 en la Basketball Champions League Americas (BCLA) cuando enfrente a Minas Tenis Clube, actual líder de la Liga Brasileña (NBB).

El partido, correspondiente al grupo “D”, se desarrollará a partir de las 19.40 en el estadio Maracanazinho de la ciudad de Río de Janeiro. Televisará en vivo la señal DirecTV.

El equipo dirigido por el bahiense Sebastián Ginóbili no llega de la mejor manera al comienzo de la competencia, debido a que –al menos- cinco jugadores no pudieron entrenarse durante la semana pasada al estar afectados por coronavirus.

Los basquetbolistas Santiago Scala, destacado base juninense, Néstor Colmenares, Ignacio Alessio, Mateo Chiarini y Martín Cuello recién tuvieron la posibilidad de arrojar resultado negativo de Covid-19 en los últimos testeos a los que fueron sometidos.

Por ello, los apuntados jugadores pudieron integrar la delegación, que se completa con los extranjeros Stedmon Lemon y Ronald Jackson, además del chaqueño/juninense Pablo Espinoza, Juan Brussino, Lucas Reyes y Juan Cruz Tulián.

“No llegamos de la manera que queremos porque no pudimos entrenarnos con normalidad durante la semana que pasó. Pero es un punto a favor que podamos viajar todos los que estábamos contagiados. Esperamos cumplir de la mejor manera posible”, contó Cuello.

Tras el encuentro de hoy, Instituto afrontará otro duro compromiso mañana viernes frente a Flamengo, el rival que lo eliminó en semifinales durante la edición 2020 que ganó Quimsa de Santiago del Estero.

La segunda fase de la BCLA se disputará en marzo entre los días 4 y 9, además de 24 y 29.

Los equipos que ganen sus zonas de grupos pasarán a la instancia Final Four (cuadrangular final) que está programada para jugarse entre el 8 y el 13 de abril.

Quimsa debutará en la intercontinental

Quimsa de Santiago del Estero debutará el sábado ante San Pablo de Burgos en Capital Federal, por la Intercontinental de la FIBA, encuentro que se jugará en el “Templo del Rock” de Obras Sanitarias de la Nación, desde las 18 horas de nuestro país, las 22 de España.

El entrenador del elenco santiagueño, Sebastián González, señaló que se prepararon para lograr "cosas difíciles", de cara al partido contra los españoles.

Agregó: “Respetamos al rival y sabemos mucho de ellos. Estamos centrados en poder lograr el triunfo. Sabemos que es difícil, pero para eso nos preparamos, para lograr cosas difíciles. Van a ser 40 minutos, los vamos a disfrutar y dejar todo para que se dé lo mejor para nosotros", afirmó el entrenador cordobés.

Quimsa se clasificó por ganar la Champions League de América y San Pablo Burgos por ser vencedor en su par de Europa.

"Es un equipo muy vistoso y de gran dinámica, que lo demuestra hace tiempo en todas las competencias y ante cualquier equipo", analizó González.

Por otro lado, Quimsa lidera la Liga Nacional de Básquetbol y comenzó con su participación en la nueva Champions de América, con una victoria y una derrota en la primera ventana. El formato tendrá tres ventanas en los triangulares.

"Se agrandó la primera fase y se sacaron los cruces de equipo en la siguiente, que te permitía medirte de entrada. Te podía tocar una zona fuerte y quedabas afuera desde un principio. Lo importante es estar en competencia", comentó el entrenador sobre la zona con San Pablo y Universidad de Concepción de Chile.