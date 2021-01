Los Angeles Clippers fueron los grandes ganadores de la jornada

En una jornada muy acortada de cuatro encuentros, Los Angeles Clippers sacó provecho el jueves y se colocó como el nuevo y único escolta de Utah Jazz. Derrotó en el American Airlines Center a Miami Heat, último subcampeón de la NBA, 109-105 y llegó a la marca 14-5.

Sin Kawhi Leonard, Paul George y Patrick Beverley, el francés Nicolas Batum fue valioso con sus 18 puntos y seis rebotes para consumar la victoria. Louis Williams, en su rol de sexto hombre, colaboró con 17 unidades, cinco recobres y cuatro asistencias, mientras que Reggie Jackson y Marcus Morris reunieron 16 tantos cada uno.

Miami, en los últimos puestos en la Conferencia Este, tuvo el regreso de Tyler Herro, que superó una molestia en su cuello, y lo hizo con creces: firmó un doble-doble con 19 unidades y 10 rebotes, además de las cinco asistencias.



No levantó

Los Angeles Lakers acumuló su segunda derrota consecutiva al ceder ante Detroit Pistons como visitante por un contundente 107 a 92. Los de Van Gundy llegaron a su quinto éxito en 19 encuentros y están penúltimos en el Este. Los angelinos bajaron a la tercera colocación en el Oeste.

Blake Griffin tuvo una noche a la altura. Brilló con cinco conversiones de tres puntos en 10 intentos y culminó con 23 tantos, seis asistencias y tres rebotes. Wayne Ellington también estuvo en racha con seis conversiones a distancia y un total de 20 unidades.

Los Lakers no contaron con Anthony Davis para esta noche y su ataque se vio reducido a la lucidez de LeBron James y Kyle Kuzma. El alero con pasado en Cavaliers culminó con 22 puntos, 10 asistencias y siete rebotes, mientras que el ala pívot ayudó con otros 22 tantos y 10 recobres.



Sigue afuera

Luego de 19 encuentros, Golden State Warriors no logró ingresar a los ocho mejores de la Conferencia Oeste. Tiene marca 9-10 tras caer anoche en condición de visitante ante Phoenix Suns 114-93, séptimo de la misma tabla con récord 9-8.

Mikal Bridges fue trascendental para la victoria con 20 unidades (6-10 en tiros de campo) y cinco asistencias. Jae Crowder (16 tantos y nueve rebotes) y Abdel Nader (16 puntos y cinco recobres) completaron el podio. DeAndre Ayton, con 12 unidades y 13 recobres, y Frank Kaminsky III, con 12 unidades, 13 tableros y ocho pases gol, fueron otros puntos altos.

Stephen Curry tuvo una noche convincente con 27 tantos (5-10 en triples), cuatro asistencias y cuatro rebotes, pero casi no tuvo compañía. Andrew Wiggins fue uno de los laderos con puntos (3-6 en triples), mientras que en la banca Eric Paschall fue relevante con una docena.



Lo sorprendió

Houston Rockets crece poco a poco tras la ida de James Harden. Ayer se hizo fuerte en el Toyota Center para imponerse 104-101 ante Portland Trail Blazers. El triunfo los dejó décimos en la tabla con récord 8-9, mientras que los de Oregon están octavos con marca 9-8.