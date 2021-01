Argentino retoma el domingo 7 ante Comunicaciones

El campeonato entra en receso por la ventana FIBA en la que jugará la Selección nacional.

El Turco reanuda su participación el domingo 7 de febrero en la cancha de Ferro Carril Oeste ante Comunicaciones de Mercedes, otro rival complicado.

Anoche

Gimnasia (Cr) 75 vs La Unión Fsa. 77

Hispano 96 vs Weber B. B. 80

Platense 85 vs Argentino (J) 69

Comunicaciones 93 vs Boca 85

Mañana

12 San Martín vs La Unión Fsa

Domingo 7/2

Weber Bahía vs Regatas

Argentino vs Comunicaciones

Libertad vs Platense

Peñarol vs San Martín

Hispano vs Oberá

Olímpico vs San Lorenzo.