Argentino enfrenta esta noche a Platense

Argentino y Platense fue cambiado de horario ayer por la tarde. Se debió a que el juego será televisado por DirecTV en directo desde la cancha de Obras Sanitarias de la Nación.

Más allá de que Platense le ganó hace poco al Turco, será un lindo partido para ver y disfrutar del buen básquetbol de la Liga Nacional.



Anoche

Weber B. B. 71 vs Argentino (J) 80

Boca 75 vs Obras 68

Gimnasia (Cr) 80 vs Hispano 74

San Lorenzo 78 vs Ferro 60

San Martín (C) 55 vs Peñarol 57



Hoy

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Hispano vs Weber B. B.

Instituto vs Quimsa

Obras vs Ferro

Peñarol vs Libertad

Platense vs Argentino (J)

Comunicaciones vs Boca