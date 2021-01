Argentino enfrenta hoy a Bahía Basket

Argentino vuelve a jugar esta noche por la Liga Nacional. Enfrenta a Bahía Basket, equipo que marcha en la última colocación pero que ya le dio un dolor de cabeza al Turco en el juego de ida. Se miden desde las 21.30, en el estadio Héctor Etchart, con arbitraje de los capitalinos Oscar Brítez-Raúl Lorenzo y el pilarense Sebastián Moncloba.



Hoy

Weber B. B. vs Argentino (J)

Boca vs Obras

Gimnasia (Cr) vs Hispano

San Lorenzo vs Ferro

San Martín (C) vs Peñarol



Jueves 28

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Hispano vs Weber B. B.

Instituto vs Quimsa

Obras vs Ferro

Peñarol vs Libertad

Platense vs Argentino (J)

Comunicaciones vs Boca