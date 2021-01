Argentino enfrenta a San Lorenzo de Almagro

Argentino choca esta noche contra San Lorenzo de Almagro. Los de Boedo vienen con una campaña prometedora, dentro de los primeros cinco equipos del campeonato y peleando por un lugar en el Súper 4.

El Turco buscará bajarle el goleo al Santo para poder tener chances de aspirar a ganar el encuentro.

Televisa TyC Sports en directo para todo el país y Sudamérica desde el estadio de Obras Sanitarias de la Nación a partir de las 21.30.

Ayer

Oberá 78 vs Olímpico (Lb) 83

Regatas (C) 92 vs Atenas (C) 77

Hoy

Ferro vs Gimnasia (Cr)

Hispano vs Obras

Peñarol vs Boca

Platense vs Weber B. B.

San Lorenzo vs Argentino (J)

Miércoles 20

Ferro vs Peñarol

Gimnasia (Cr) vs Obras

Platense vs Hispano

San Lorenzo vs Weber B. B.

Argentino (J) vs Boca

Jueves 21

La Unión Fsa vs Libertad

Regatas vs Olímpico

Comunicaciones vs Quimsa

San Martín vs Atenas (Cba)

Oberá Tc vs Instituto



Viernes 22

Atenas (Cba) vs Olímpico

Comunicaciones vs San Martín

Oberá Tc vs Regatas (DirecTV 21.30)

Sábado 23

Libertad vs Instituto (TyC Sports a las 11).

--

--> Boudet ya entrena en Ciclista