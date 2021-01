Argentino no pudo contra Platense

Argentino perdió ayer ante Platense por 87-104, en un partido donde la defensa Turca estuvo ausente sin aviso.

Yendo al partido, Argentino tuvo un arranque soñado. Metió cinco triples en 6 minutos. Tres fueron del español Antoni Vicens, uno de Juan Cangelosi y otro de Agustín Pérez Tapia.

Pero claro, el planteo del partido fue a ver quién metía más. Cero defensas. Y terminó metiendo más el Turco con un estupendo pasaje de Antoni Vicens y Juan Cangelosi. Fue 26-21.

Pero en el segundo cuarto se dio vuelta el juego. Platense estuvo más certero en la canasta, aprovechó las licencias defensivas del Azul y le clavó cuatro triples.

Alejo Montes, con un triplazo, lo hizo pasar al frente 44-43 con poco menos de un minuto por jugarse.



A ello le sumó las labores en la pintura de Andrés Lugli y Julián Aprea para llevarse merecidamente el primer tiempo por 48-47. Argentino lo arrancó bien y lo cerró mal. Nuevamente Antoni Vicens (2 triples, 2 dobles) lo más destacado del equipo.

El tercer cuarto fue un calco de lo que vino reflejando el partido. Ganó platense 26 a 23 con mejor efectividad en el cierre. Un intratable Facundo Vázquez (2 triples) le marcó al Calamar el camino a la victoria y después la labor de Julián Aprea y Facundo Morales en la pintura fue impecable.

En Argentino apareció el gol de Valentín Burgos (2 triples, 2 dobles) como alternativa válida para mantenerse expectante en el marcador.

Ya en el último cuarto Platense le hizo pagar cada uno de los errores que cometió Argentino. Con IVA incluído.

El Calamar hizo un cierre perfecto leyendo el juego, optimizando los recursos ofensivos y manejando los tiempos para tener siempre el juego controlado.

La efectividad en los lanzamientos libres fue la clave de Platense para sostenerse ganador y un triple de Matías Bernardini a menos de dos minutos para el final le bajó el telón al partido por anticipado.

Impecable arbitraje de Estévez, Molina y Cáceres.





Ayer

Quimsa 62 vs Regatas 84

Argentino (J) 87 vs Platense 104

Gimnasia 87 vs Boca Jrs 74



Hoy

Comunicaciones vs Instituto

Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Oberá vs Atenas (C)

Libertad vs San Martín (C).