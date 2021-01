El Turco enfrenta esta tarde a Platense

Argentino tiene hoy otro duro compromiso ante Platense de Vicente López. Jugarán desde las 16.30 en el estadio Héctor Etchart del club atlético Ferro Carril Oeste.



Ferro sumó a Glingberg

Federico Glinberg se sumó en las últimas horas al plantel conducido por Federico Fernández.

El pivot, de 30 años y 2m01, llega proveniente de Atlético Pilar y se unirá a los dos internos que ya tiene el plantel verdolaga, Rómulo Gusmao y André Coimbra. Justamente el brasileño, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo el pasado martes y no pudo estar con Gimnasia, es duda para el partido de esta noche, aunque la intención del cuerpo técnico es esperarlo hasta último momento.





Ayer

Platense 83 vs Peñarol 62

La Unión Fsa. 89 vs Atenas (C) 74

Boca 87 vs Hispano 86

Obras 66 vs Argentino (J) 86



Hoy

11 Quimsa vs Regatas (TyC Sports)

16.30 Argentino (J) vs Platense

19 Hispano vs Ferro

19 Obras vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca (DirecTV)

21.30 San Lorenzo vs Peñarol



Domingo 17

Comunicaciones vs Instituto

Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Oberá vs Atenas (C)

Libertad vs San Martín (C)



Lunes 18

Comunicaciones vs Libertad

Instituto vs La Unión Fsa.

Oberá vs Olímpico (Lb)

Regatas (C) vs Atenas (C)

San Martín (C) vs Quimsa



Martes 19

Ferro vs Gimnasia (Cr)

Hispano vs Obras

Peñarol vs Boca

Platense vs Weber B. B.

San Lorenzo vs Argentino (J)



Miércoles 20

Argentino (J) vs Boca

Ferro vs Peñarol

Gimnasia (Cr) vs Obras

Platense vs Hispano

San Lorenzo vs Weber B. B.