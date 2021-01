Argentino tiene una dura parada ante Obras

Argentino enfrenta esta tarde a Obras Sanitarias de la Nación. Es el juego revancha de la fase regular del campeonato y ambos equipos están urgidos de una victoria, con distintas necesidades.

El Tachero viene con seis juegos ganados como racha consecutiva en su haber y buscará revancha ante el Turco Juninense que le ganó el juego de ida.

Argentino viene golpeado por dos derrotas seguidas y no puede ceder más terreno en el campeonato.

El partido va desde las 19 y será controlado por el santafesino Leandro Lezcano, el bahiense Javier Sánchez y el santiagueño Gustavo D´Anna.



Ayer

La Unión Fsa. 86 vs Quimsa 104

Oberá 75 vs Libertad 77



Hoy

11 Platense vs Peñarol

16.30 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

19 Boca vs Hispano

19 Obras Sanitarias vs Argentino (J)

21.30 Ferro vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

Sábado 16

11 Quimsa vs Regatas (TyC Sports)

16.30 Argentino (J) vs Platense

19 Hispano vs Ferro

19 Obras Sanitarias vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca (DirecTV)

21.30 San Lorenzo vs Peñarol



Domingo 17

Comunicaciones vs Instituto

Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Oberá vs Atenas (C)

Libertad vs San Martín (C)

Lunes 18

Comunicaciones vs Libertad

Instituto vs La Unión Fsa.

Oberá vs Olímpico (Lb)

Regatas (C) vs Atenas (C)

San Martín (C) vs Quimsa

Martes 19

Ferro vs Gimnasia (Cr)

Hispano vs Obras

Peñarol vs Boca

Platense vs Weber B. B.

San Lorenzo vs Argentino (J)



Miércoles 20

Argentino (J) vs Boca

Ferro vs Peñarol

Gimnasia (Cr) vs Obras

Platense vs Hispano

San Lorenzo vs Weber B. B.