Perdió el Vigarano de Macarena Rosset.

Las fuertes nevadas en el centro geográfico español fueron un verdadero dolor de cabeza. Esto no solo imposibilitó que el Estudiantes de Melisa Gretter y Agostina Burani cumpla con sus compromisos, sino que además obligó a postergar el arranque de la Autonómica.

De todas formas, y pese a algunos casos de Covid-19 que se registraron (y lamentablemente seguirá ocurriendo) y también obligaron a reprogramaciones, nuestras chicas se las ingeniaron para dar puntos altos.

En Liga Femenina 2 el Raca Granada de Ornella Santana, en un juego sumamente parejo, se impuso al Picken Claret de Regina Carosio y Kiana Ferreyra, la cual por haberse sumado al equipo con poco tiempo de margen, no sumó minutos.

En esa línea, el otro derby nacional se dio en la Lega A1 italiana. Como a comienzos de torneo, el Magnolia de Carolina Sánchez doblegó al Vigarano de Macarena Rosset, la cual sigue siendo de las que encabezan la nómina de rendimientos argentinos fronteras afuera.

Siguiendo en el viejo continente, la parte alta del segmento “A” de la LF2 está teñida de celeste y blanco. El Baxi Ferrol de Andrea Boquete y Julieta Mungo sigue invicto, al tiempo que su escolta es el Ardoi de Diana Cabrera.

Quizás el dato más llamativo en suelo español lo dejó las peripecias que debió hacer el Al-Qázeres de Victoria Llorente para disputar su reprogramado ante el Girona, con juveniles arribando en taxi, retrasando el horario de comienzo, y habilitaciones a extranjeras que finalmente no llegaron y condicionaron de sobre manera el match.

Los otros dos ítems salientes de aquella región lo dieron, por un lado, el Cartagena de Celeste De Dominicis y Priscila Ramírez, que se impuso en uno de los cotejos adeudados y sigue en lo más alto de la Primera Nacional.

El otro punto focal fue en Suecia, donde pese a no tener a sus extranjeras, el Mark Basket de Florencia Palacios se impuso en partido de alto vuelo.

De este lado del Atlántico lo más saliente pasó por el debut de Lucía Operto en la Murray State. Si bien no estaba en los planes, ya que la santafesina apenas lleva un puñado de entrenamientos con sus compañeras, el cuerpo técnico le dio su voto de confianza y la mandó al parquet, como visitante, ante SIUE.

También dentro de la NCAA I, mientras que la Robert Morris de Sol Castro no pudo jugar por casos de coronavirus en sus rivales; tanto la UTEP de Brenda Fontana como la NJIT de María Victoria Fux sumaron derrotas.

En la High School, la Schoolhouse Prep de Génesis Toledano sumó buenas y malas, al tiempo que en la NAIA, Chiara De Virgilio ayudó a romper el maleficio para las nuestras, siendo parte importante del triunfo de Keiser University.

Por lo pronto, y hasta este 13 de enero el mapa de la legión quedó configurado de la siguiente forma:

Siete argentinas en Estados Unidos (Fux, Castro, Operto, Fontana, De Virgilio, Notarainni y Toledano); una en Canadá (Siciliano); nueve en Uruguay (Luciana Chagas, García, Scevola, Fiorotto, Wolf, Paz, Acevedo, Abril Ramírez y Jourdheuil), una jugó en Brasil (Pag), tres jugaron en Colombia (D´Agostino, Puchetti y Bacchini), dieciocho en Italia (Florencia Chagas, Rosset, Sánchez, Villarruel, Florencia Llorente, Ledesma, Krämer, Cragnolino, Emilia García León, Zulema García León, Ríos, David, Gómez Sara, Berardi, González y Aispurúa; más las entrenadoras Ferazzoli y Nicolini); veinte en España (Gretter, Burani, Victoria Llorente, Santana, Cabrera, Pérez, Durso, Boquete, Mungo, De Giácomo, Carosio, Ferreyra, De Dominicis, Priscila Ramírez, Barriga Naon, Galfre, Romero, Rodríguez, Rugna y Martinelli) una en Suecia (Palacios) y una en Gales (Marchizotti).