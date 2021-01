El Turco jugará este viernes ante Obras Sanitarias

Argentino tiene 96 horas de recuperación para preparar el juego ante Obras Sanitarias de la Nación. Este viernes a las 19 jugará en el mítico estadio rockero del barrio de Núñez buscando la rehabilitación en el campeonato.



Ayer

Platense 73 vs San Lorenzo 77

Gimnasia (Cr) 79 vs Peñarol 61

Regatas 80 vs Oberá Tc 64

Boca 107 vs Argentino 74

Weber Bahía 60 vs Hispano 89



Hoy

19 Peñarol vs San Lorenzo

19 Weber Bahía vs Platense

21.30 Obras Sanitarias vs La Unión Fsa



Miércoles 13

11 Quimsa vs Oberá

19 Instituto vs San Martín (C)

19 Olímpico (Lb) vs Comunicaciones

21.30 Regatas (C) vs Libertad

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro (TV TyC Sports)



Jueves 14

11 La Unión Fsa. vs Quimsa

19 Oberá vs Libertad

19 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

21.30 Comunicaciones vs Atenas (C)

21.30 Regatas (C) vs Instituto



Viernes 15

11 Platense vs Peñarol

16.30 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

19 Boca vs Hispano

19 Obras vs Argentino (J)

21.30 Ferro vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo



Sábado 16

11 Quimsa vs Regatas (TV)

16.30 Argentino (J) vs Platense

19 Hispano vs Ferro

19 Obras vs Weber B. B.

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca (TV)

21.30 San Lorenzo vs Peñarol



Domingo 17

Comunicaciones vs Instituto

Olimpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Oberá vs Atenas (C)

Libertad vs San Martín (C).