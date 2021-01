Argentino va por la rehabilitación ante Boca Jrs.

Argentino buscará esta tarde rehabilitarse cuando desde las 19 enfrente a Boca Juniors.

El Turco vuelve a jugar en un estadio donde se siente cómodo, Ferro Carril Oeste.

De cualquier manera enfrente tiene uno de los mejores equipos del campeonato, que se preparó para pelear con los de arriba.

En Boca juegan los ex Argentino, Nicolás de los Santos y Federico Aguerre, más un viejo conocido del Turco: Adrián Boccia. Boccia ha volcado 5 de los últimos 6 juegos a favor del Xeneize.

El partido será controlado por los capitalinos Daniel Rodrigo y Cristian Salguero y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Últimos resultados

Hispano 75 vs Platense 72

Argentino 90 vs Weber Bahía 91

Peñarol 111 vs Ferro 101

San Lorenzo 83 vs Gimnasia 76

Obras 90 vs Boca Juniors 87

Hoy

11 Platense vs San Lorenzo

11 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

16.30 Regatas vs Oberá Tc

19 Boca vs Argentino

19 Weber Bahía vs Hispano

21.30 Olímpico vs Quimsa

21.30 Ferro vs Obras



Mañana

19 Peñarol vs San Lorenzo

19 Weber Bahía vs Platense

21.30 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro.