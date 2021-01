Hoy habrá una reunión para definir el campeonato

Ciclista Juninense confirmó que jugará la Liga Argentina un año más, pero aún no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzará el torneo. Algunos detalles:



La palabra de Montenegro

Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes, habló en UCU Radio y se refirió a las posibilidades del inicio de la Liga Argentina.

“por cómo se planifican los presupuestos de la segunda categoría, sabiendo que la localía es muy importante, me parecía que después de la vacuna podían darse las condiciones. Llegó una nota de los clubes, que decía que ellos querían jugar en enero o febrero y nos pusimos a trabajar inmediatamente. Estamos trabajando para brindarle a los clubes el acompañamiento necesario”. Además el máximo dirigente de la Adc, comentó: “El inicio es un tema que tienen que definir los clubes, hay un tope que no podemos pasar de julio. Todo eso se va a hablar en la reunión. No está definido quienes comprarán las plazas, pero tenemos un costo de organización y tenemos que garantizar que los partidos sean televisados por streaming. Nunca ha pasado de que se vendan las plazas y que tengamos que afrontar para gastos de organización deportiva”



El posible formato

Se empezaría a jugar el 20 de febrero, pero todavía no está definido cómo será la temporada. Hay dos propuestas sobre la mesa que los clubes deben definir. O se juega un torneo corto de 4 meses que termina en mayo sin ascensos o se juegan dos torneos cortos con dos ganadores que se enfrentarán en una Super Final por un ascenso y además habrá una plaza a la Liga Sudamericana en juego. Quedó descartado jugar de local y visitante. Será en mini burbujas.



Lifschitz sigue en Atenas

La Comisión Directiva de Atenas comenzó con las primeras acciones para dar forma al equipo que jugará la próxima edición de la Liga Argentina.

Atenas confirmó su participación. Con la fecha de inicio de competencia que probablemente será el 8 de febrero, tiene que poner toda la energía en la formación del equipo.

La primera confirmación es la del técnico Diego Lifschitz, quien llegó al club Maragato los primeros días del 2020 cuando el equipo no pasaba por su mejor momento y con mucho trabajo ascendió en la tabla para llegar a quedar en la quinta posición al momento de darse por finalizada la temporada, con un muy buen juego colectivo.

El entrerriano de amplia trayectoria, viene de ser asistente técnico internacional en Aguacateros de Michoacan, en México, y se lo espera nuevamente en Patagones los primeros días de enero. Si bien siempre hubo diálogo con la Comisión Directiva, se vienen las definiciones que seguro se darán con el correr de los días.

A pesar de la pandemia y con mucho esfuerzo, Atenas, tendrá su sexta temporada en el segundo escalón del Básquet Nacional, logrando llegar a jugar dos finales de conferencia. El hashtag más usado esta temporada será #UnClubConHistoria para celebrar los 90 años de esta institución.



Kloster en Villa Mitre

Los Guerreros confirmaron este sábado por la tarde que el joven Julián Kloster seguirá dentro del plantel de Villa Mitre de cara a la temporada 2021 de la Liga Argentina. De esta forma, el club asegura una de las fichas U23 para el siguiente certamen.

Surgido del club, formó parte del equipo en la pasada temporada 2019/20, aunque sin tanta incidencia y siendo uno de los juveniles del grupo dirigido por Lisandro De Tomasi. Hoy, en su primer año como ficha U23, buscará mayor protagonismo.

Kloster es un alero (también puede jugar como ala pivote) de 1,93 metros y 20 años. Bahiense, nació el 13 de mayo del 2000 y aparecerá en la segunda categoría con el objetivo de seguir sumando minutos para su formación profesional.



Eidintas y González siguen en Viedma

El Deportivo Viedma confirmó la continuidad del escolta Matías Eidintas y el ala-pivot Lucas González, ambos jóvenes nacidos en esta ciudad. Ya comenzaron a entrenar bajo las órdenes de Guillermo Bogliacino.

Para Eidintas, será la quinta participación vistiendo los colores del Depo Viedma. En la temporada pasada, hasta el corte por pandemia, el escolta zurdo de 26 años venía promediando 8,7 pts (55% 2P) y 2,1 asis en 19,9 min por noche.

En el caso de González, de 27 años, será su cuarta experiencia con la camiseta de Viedma. En la fase anterior, promedió 8,8 pts, con 6,6 reb y 2,2 asis en 25,2 mins por juego.

Ambos cuentan con un antecedente particular, y muy recordado en la ciudad: integraron el equipo del club San Martín que logró el Campeonato Nacional U15 en diciembre de 2009, con una victoria histórica ante Echagüe de Paraná.



Cecchi a Villa Mitre

Leandro Cecchi se convirtió en el nuevo refuerzo de Villa Mitre de Bahía Blanca de cara a la próxima Liga Argentina. De esta forma, los Guerreros completaron sus seis fichas mayores para el 2021, palpitando el inminente arranque de la nueva temporada.

Cecchi es un ala pivote de 2,00 metros y 32 años (nació el 22 de febrero de 1988 en Bahía Blanca, Buenos Aires). Tuvo paso por Liga Nacional A sabiendo que debutó en la categoría en uno de los clubes donde se formó, Ben Hur de Rafaela, durante las temporadas 2005/06 y 06/07. Luego pasaría tres años en Estudiantes (07/08, 08/09 y 09/10).

Tras esto recaló en la Liga Argentina, donde pasó varias temporadas. Su primer año en la categoría fue con Unión Progresista (10/11), luego siguió en equipos como Asociación Italiana de Charata (11/12), San Lorenzo de Chivilcoy (12/13 y 13/14), Echagüe de Paraná (14/15), Olimpo de Bahía Blanca (15/16) y Tiro Federal de Morteros (16/17).

Villa Mitre, que seguirá conducido por su entrenador Lisandro De Tomasi, ya confirmó previamente a Ramiro Heinrich, Federico Harina, José Gutiérrez, Franco Amigo, Javier Bollo y ahora Leandro Cecchi. Además, recordar que Mauro Richotti (ayudante técnico) y Sebastián Raigada (preparador físico), también seguirán en el staff.

En breve se informarán más novedades sobre el plantel. Mientras tanto, el club bahiense sigue avanzando con las obras de infraestructura en su estadio, el José Martínez.