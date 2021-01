Villalba: “Entrenamos jugadores buscando la excelencia”

Ciclista Juninense confirmó al asistente de Daniel Jaule: el elegido es Sebastián Villalba, quien trabajó con el entrenador en Petrolero Argentino. El nacido en Neuquén habló en exclusiva con Democracia y comentó lo siguiente:

El club

“Sinceramente estos días en Ciclista me sentí súper cómodo. Destaco ampliamente toda la voluntad, la predisposición, la buena atención de los dirigentes, del presidente Miguel Had y todo el equipo de la sub comisión. Un gran equipo que trabaja para la Liga. Realmente hubo un buen recibimiento y predisposición para que me sienta cómodo junto a mi familia, así que desde el inicio estoy súper agradecido. Eso también hace que uno se pueda sentir como en casa y más entusiasmado con el trabajo”.

Trabajar con Jaule

“Las sensaciones con Daniel, si bien con él en Del Progreso trabajamos juntos, yo no estaba ligado al equipo profesional, pero sí en desarrollo del proyecto deportivo. Estoy súper contento porque para mí después de la experiencia en Petrolero es un regreso a trabajar directamente como asistente de él en un equipo profesional, las sensaciones son bárbaras. Tenemos una gran relación, me siento muy cómodo, también aprendo todos los días a su lado y eso me hace saber que va a ser una temporada muy positiva para el equipo y obviamente para mí en lo personal”.

Objetivos

“Los objetivos, en principio es ensamblar a todo el equipo, encontrar rápido una química entre ellos, poderlo llevar al máximo rendimiento posible siempre, entrenar a los jugadores en busca de la excelencia. El primer objetivo es buscar la excelencia del equipo y que nos superemos cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. Lógicamente ser un equipo competitivo que le pueda dar pelea a cualquiera y que esté para donde La Liga nos vaya poniendo. Ahora que se sumó el PF, que va a ser fundamental en la pretemporada con una fecha definida, ya con un norte va a ser mucho más fácil planificar para poder moderar las cargas y que el equipo llegué en óptimas condiciones al inicio del Torneo, entendiendo que después de la parte física se van a ir haciendo retoques y mantenimientos”.

La Liga se reúne este lunes

Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes, habló en UCU Radio y se refirió a las posibilidades del inicio de la Liga Argentina.

“Por cómo se planifican los presupuestos de la segunda categoría, sabiendo que la localía es muy importante, me parecía que después de la vacuna podían darse las condiciones. Llegó una nota de los clubes, que decía que ellos querían jugar en enero o febrero y nos pusimos a trabajar inmediatamente. Estamos trabajando para brindarle a los clubes el acompañamiento necesario”. Además el máximo dirigente de la Adc, comentó: “El inicio es un tema que tienen que definir los clubes, hay un tope que no podemos pasar de julio. Todo eso se va a hablar en la reunión. No está definido quiénes comprarán las plazas, pero tenemos un costo de organización y tenemos que garantizar que los partidos sean televisados por streaming. Nunca ha pasado que se vendan las plazas y que tengamos que afrontar gastos de organización deportiva”,

El posible formato

Hubo reunión de la AdC con los clubes, divididos en Conferencias. Se empezaría a jugar el 20 de febrero, pero todavía no está definido cómo será la temporada. Hay dos propuestas sobre la mesa, los clubes deben definirlo en las próximas 48 horas. O se juega un torneo corto de 4 meses que termina en mayo sin ascensos o se juegan dos torneos cortos con dos ganadores que se enfrentarán en una superfinal por un ascenso y además habrá una plaza a la Liga Sudamericana en juego. Quedó descartado jugar de local y visitante. Será en mini burbujas.