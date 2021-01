Sin Campazzo, Denver Nugget cayó en suplementario

Dallas Mavericks se llevó en tiempo suplementario un partido durísimo ante Denver Nuggets en el Ball Arena ayer por la noche. Fue victoria 124 a 117 para alcanzar la cuarta victoria de la campaña. Para Denver, que cortó racha de dos victorias, significó el quinto juego perdido de la temporada.

El argentino Facundo Campazzo, que venía de promediar 13 puntos en ambos juegos ante Minnesota Timberwolves, no entró en la rotación de los dirigidos por Michael Malone.

Luego de estar al frente 11-2 en el marcador con un protagonismo claro de Jamal Murray -cinco puntos-, Dallas metió un parcial 20-9 con la respuesta de Luka Doncic -cinco unidades y tres asistencias- y de Boban Marjanovic -cinco tantos- para pasar al frente 22-20. Pero Jamychal Green -un triple- y Murray con cinco puntos finales le dio la victoria parcial por 28-22.

En el segundo periodo Denver también trabajó para ganarlo. Con muy poco, Nikola Jokic apareció en escena con ocho puntos. Monte Morris, suplente de Murray, también fue significante con cinco unidades para ganar 24-21 el parcial e irse al descanso 52-43.

Murray y Jokic fueron los líderes de Denver en la primera mitad. El canadiense figuró con 15 tantos (3-5 en triples) y tres asistencias, mientras que el serbio alcanzó los 10 puntos y cinco rebotes.

En el tercer cuarto Dallas impuso respeto en el Ball Arena. El juego colectivo se apropió del encuentro y Denver no tuvo con qué frenarlo. Tim Hardaway Jr. clavó ocho puntos -dos triples-, mientras que Doncic lo acompañó con siete tantos. Pero atrás de la labor de ambos estuvieron Dorian Finney-Smith -dos triples- y Dwight Powell y Josh Richardson -cinco unidades cada uno- para imponer un parcial 33-26 que los dejó abajo por dos (78-76).

Los Nuggets apostaron al gigante serbio que les garantizó ocho puntos de entrada, pero luego su fuego se apagó y los recursos tuvieron que buscarse por otros lados. Green y Monte Morris, con cinco unidades cada uno, fueron lo suficientemente precisos para mantener la ventaja.

En el último cuarto, Dallas contó con la ayuda de James Johnson -siete puntos- y de Jalen Brunson -cinco tantos- para llevar el tanteo del equipo en los primeros cinco minutos de juego. Pero nada de eso fue suficiente para bajar a Denver, que se mantuvo a flote con cinco de P.J. Dozier y tres de Jokic.

Los minutos pasaron y una diferencia de tres puntos a favor de Denver (97-94) gracias a una mini racha de Gary Harris -anotó un triple y un doble- y el aporte del centro europeo -cuatro unidades- parecía garantizar la victoria.

Allí fue como los Mavs reaccionaron. Y no fue solo Doncic y su goleo -cuatro puntos- sino también su necesidad de hacer jugar a sus compañeros -dio dos asistencias. El recurso menos pensado fue el alemán Maximilian Kleber, quien metió tres triples en cuatro minutos. El último fue para darle la ventaja 109-107 con 2.4 segundos. Pero el partido pasó a tiempo extra con una canasta sobre el final de Jokic.

Will Barton y el esloveno Doncic intercambiaron un triple y un doble por lado, respectivamente, en casi tres minutos de juego en el suplementario. Y para fortuna de los dirigidos de Rick Carlisle, apareció un nuevo nombre para salvarlos: Josh Richardson. El ex Heat y Sixers fue clave con cinco puntos consecutivos para darle una distancia importante (119-114) con poco tiempo -faltaba 1:25-. Y así fue. Dallas le otorgó las últimas bolas a Doncic y el ex Real Madrid no defraudó. Fue victoria 124 a 117.

Doncic acabó el partido como el goleador con 38 puntos (13-22 en tiros de campo y 10-15 en la línea de tiros libres), 13 asistencias, nueve rebotes y cuatro robos y demostró porqué es uno de los mejores jugadores en la NBA.

En un claro duelo entre europeos, Jokic fue lo mejor de Denver. El serbio finalizó su noche con 38 unidades (14-31 en tiros de campo), 11 rebotes, cuatro asistencias y dos recuperos.



San Antonio dio en la tecla

La gira de San Antonio Spurs por Los Angeles fue muy beneficiosa. Tras el éxito sobre los Clippers, ayer se sacó de encima a los Lakers por 118 a 109 en el Staples Center. Un dominio claro en la primera mitad (65-56) y un cierre a la altura en el último cuarto sellaron la cuarta victoria de la temporada para los de Gregg Popovich.

LaMarcus Aldridge tuvo una noche soñada con 28 puntos (11-18 en tiros de campo), cinco rebotes y tres asistencias en 31 minutos en cancha. Como su mejor ladero, estuvo el ex Raptors, DeMar DeRozan, autor de 19 tantos y ocho asistencias.