El Turco vuelve a jugar el próximo lunes

Argentino tiene dos días de descanso antes de su próxima presentación. El lunes enfrentará al poderoso equipo de Boca Juniors, que viene peleando en los puestos de vanguardia del campeonato. Será a las 19.

Comunicado de la AdC

La Asociación de Clubes de Básquetbol junto con el Departamento de Competencias informa que este miércoles se realizó una jornada de reuniones con los presidentes de los clubes de La Liga Nacional. En la misma se analizaron los aspectos económicos de la etapa de competencia disputada en noviembre y diciembre y además se presentó el presupuesto para el mes de enero.

Por otro lado se explicaron las siguientes etapas de enero y febrero en cuanto a la continuidad de la Fase Regular de La Liga Nacional y se determinó el criterio de clasificación de los cuatro equipos que jugarán el Final 4 del Súper 20, que otorgará una plaza para la próxima Liga Sudamericana.

Este Final 4 del Súper 20 se hará en el mes de febrero y lo jugarán los mejores cuatro equipos de la primera ronda de 19 partidos.

Ayer

Hispano 75 vs Platense 72

Argentino 90 vs Weber Bahía 91

Hoy

11 Obras vs Boca (TyC Sports)

Lunes 11

11 Platense vs San Lorenzo

11 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

16.30 Regatas vs Oberá Tc

19 Boca vs Argentino

19 Weber Bahía vs Hispano

21.30 Olímpico vs Quimsa

21.30 Ferro vs Obras



Martes 12

19 Peñarol vs San Lorenzo

19 Weber Bahía vs Platense

21.30 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro.