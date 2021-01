Matías Huarte: “Es muy bueno comenzar el año jugando de esta manera al básquet”

En entrenador del plantel profesional de Argentino de Junín, Matías Huarte, habló con Democracia tras la rutilante goleada de ayer sobre Hispano Americano de Río Gallejos y dijo: “La clave pasó por controlar a Barlow defensivamente. Hispano depende mucho de su juego. Lo hicimos muy bien.

Estuvimos muy concentrados defensivamente. Después sabíamos que ellos planteaban una defensa step en los pickandroll, sabíamos que teníamos que castigar esa situación. Nos pasamos bien la pelota en ataque, tomamos buenas decisiones y fuimos muy efectivos. Eso hizo que se jugara un buen básquet y es muy bueno comenzar el año de esta manera.





Dos que no jugaron

Santiago Barrales y José Peralta no fueron de la partida en el día de ayer. Lo que sucedió fue que no llegaron los hisopados correspondientes y no los habilitaron para jugar.

Ayer

Hispano 72 vs Argentino 102

Weber Bahía 61 vs Obras 88

Ferro 68 vs San Lorenzo 69

Hoy

19 Hispano vs Platense

19 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Peñarol vs Ferro

21.30 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)



Sábado 9

11 Obras vs Boca (TyC Sports)

Lunes 11

11 Platense vs San Lorenzo

11 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

16.30 Regatas vs Oberá Tc

19 Boca vs Argentino

19 Weber Bahía vs Hispano

21.30 Olímpico vs Quimsa

21.30 Ferro vs Obras