Llegó al país el español Antoni Vicens

Argentino de Junín respira con la llegada de Toni Vicens, su ficha extranjera que le viene dando buenos rendimientos en esta Liga Nacional de Básquetbol.

El pívot español llegó en el mediodía de ayer al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y se trasladó a un hotel de Capital Federal para aguardar el arribo del equipo que viaja hoy a las 9.

Argentino entrenó esta semana en El Fortín de las Morochas preparando el juego de mañana ante Hispano Americano de Río Gallegos, un juego clave ante un rival –hoy por hoy- directo por la permanencia.

Hispano, con nuevo extranjero

Hispano Americano suma a su plantel al jugador Shep Garner de cara a la continuidad de La Liga Nacional de Básquetbol 2020/21.

Garner viene de promediar 11.4 puntos, 2.4 rebotes, y 1.3 asistencias con un porcentaje del 44.4 en tiros de campo en su última temporada en Penn State (USA) y será reemplazo por la lesión del jugador Thomas Cooper.

Una pérdida valiosa para Hispano. Cooper promediaba 13.6 ppp, 34% en triples, 4.7 rpp, 2.1 app en los 11 juegos disputados con +15 de valoración. Tuvo varios partidos de gran nivel como ante Instituto (23 pts, 5 reb, 2 asist) o ante La Unión (18 pts, 6 reb, 5 asist).

Fechas confirmadas

Jueves 7

11 Hispano vs Argentino

11 Weber Bahía vs Obras

19 Ferro vs San Lorenzo

21.30 Boca vs Peñarol

21.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

Viernes 8

19 Hispano vs Platense

19 Argentino vs Weber Bahía

21.30 Peñarol vs Ferro

21.30 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Sábado 9

11 Obras vs Boca

Lunes 11

11 Platense vs San Lorenzo

11 Gimnasia (Cr) vs Peñarol

16.30 Regatas vs Oberá Tc

19 Boca vs Argentino

19 Weber Bahía vs Hispano

21.30 Olímpico vs Quimsa

21.30 Ferro vs Obras

Martes 12

19 Peñarol vs San Lorenzo

19 Weber Bahía vs Platense

21.30 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro.