Peñarol de Mar del Plata sumó a Fernando Dose

Peñarol de Mar del Plata, que tenía una ficha de nacional mayor libre en su plantel, confirmó la contratación del ala-pivote Fernando Dose, un jugador paraguayo nacionalizado argentino, que jugó para la selección guaraní en las últimas “ventanas” de la clasificación a la AmeriCup.

Dose, de 26 años y 1,98 metros, tiene experiencia en el básquetbol argentino, puesto que jugó el Torneo Federal con San Martín de La Rioja y la Liga Argentina para Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay. En ese equipo, en la temporada 2018/2019, promedió 7,0 puntos y 2,5 rebotes en 17,7 minutos durante los 22 partidos que disputó.

El basquetbolista, nacido en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, llegaba anoche a Mar del Plata y hoy iba a sumarse a las prácticas del plantel que el próximo jueves retomará su participación en la Liga Nacional midiéndose con Boca en Buenos Aires.

Para las próximas horas también los directivos aguardan las llegadas de los perimetrales estadounidenses Markel Crawford y Tony Mitchell, los dos refuerzos extranjeros confirmados el último lunes.

Peñarol, al igual que en las últimas dos temporadas, experimenta durante el parate de las Fiestas una transformación grande. Esta vez incorporó tres jugadores y perdió al estadounidense Tevin Glass, cuya recuperación del desgarro en el brazo que sufrió el día de su debut iba a extenderse mucho más allá de las necesidades del equipo.

Dose no será el primer integrante de la selección guaraní con paso por Peñarol, que en la temporada 2003/2004 contrató a José Manuel Fabio, un misionero que con los años se nacionalizó paraguayo y pudo ser internacional para ese país.

Últimos resultados

Gimnasia (Cr) 71 vs San Martín 59

Hispano 88 vs Comunicaciones 81

Boca 82 vs Olímpico 73

Argentino 57 vs Quimsa 90

Peñarol 65 vs Regatas 88

Ferro 80 vs Instituto 86

Platense 94 vs Libertad 84

Weber Bahía 83 vs Atenas 104

7 de enero de 2021

Platense - Gimnasia

Ferro - San Lorenzo

Boca - Peñarol

Bahía Basket - Obras Basket

Hispano - Argentino

8 de enero de 2021

Hispano - Platense

Argentino - Bahía Basket

Obras Basket - Boca

Peñarol - Ferro

San Lorenzo - Gimnasia.

13 de enero de 2021

OTC - Libertad

La Unión - Quimsa

Comunicaciones - Atenas

San Martín - Olímpico

Regatas - Instituto

14 de enero de 2021

Quimsa - OTC

Atenas - La Unión

Olímpico - Comunicaciones

Instituto - San Martín

Libertad – Regatas



Un reprogramado

El partido entre La Unión de Formosa y Platense previsto para el pasado 18 de diciembre a las 21.30 horas, fue aplazado debido a la detección de cinco casos positivos de COVID-19 en la plantilla del equipo dirigido por Daniel Cano.

El encuentro será reprogramado y el Departamento de Competencias de AdC informará a la brevedad la nueva fecha.

Los test realizados al plantel de La Unión de Formosa, a causa de síntomas sospechosos en la delegación, arrojaron 5 casos positivos de COVID-19.