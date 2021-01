Santiago Barrales: “A medida que avanzaron los partidos fuimos ganando nuestro respeto”

Santiago Barrales habló en exclusiva con Democracia luego de la primera fase de la Liga Nacional. El jugador chivilcoyano dijo lo siguiente:

El nivel del equipo

“A nivel grupal hasta ahora es una temporada muy positiva, un equipo que fue subestimado por los rivales al principio y poco a poco a medida que avanzaron los partidos fuimos ganando nuestro respeto. Fuimos ganando una pisada firme”.

Para qué está Argentino

“En lo que es esta primera parte de la Liga, nos dimos cuenta con el DT como líder y su frases, para qué estábamos en el torneo. Nosotros dónde estamos ahora, lo ganamos a base de pulmón, un puesto en mitad de tabla que es muy bueno, muy positivo. Siempre se juega para más pero como decía, sabemos para qué estamos, que es paso a paso”.



Los líderes y su momento personal

“Se está empezando a notar la química afuera de la cancha a la hora del juego, como nos desenvolvemos y con los pilares fundamentales que son Slider y Juanchi, además de Vicens que son nuestras banderas y el resto aportando de a poco lo que nos toca. Personalmente muy contento del desempeño, voy tomando confianza en este equipo que, la verdad, te da toda la libertad, sumando más minutos de lo que esperaba. Pero es una cuestión de seguir trabajando, encontrar mi estilo, mi lugar, mi momento dentro del juego”, concluyó.



Últimos resultados

Gimnasia (Cr) 71 vs San Martín 59

Hispano 88 vs Comunicaciones 81

Boca 82 vs Olímpico 73

Argentino 57 vs Quimsa 90

Peñarol 65 vs Regatas 88

Ferro 80 vs Instituto 86

Platense 94 vs Libertad 84

Weber Bahía 83 vs Atenas 104



7 de enero

Platense - Gimnasia

Ferro - San Lorenzo

Boca - Peñarol

Bahía Basket - Obras Basket

Hispano - Argentino

8 de enero

Hispano - Platense

Argentino - Bahía Basket

Obras Basket - Boca

Peñarol - Ferro

San Lorenzo - Gimnasia.



13 de enero

OTC - Libertad

La Unión - Quimsa

Comunicaciones - Atenas

San Martín - Olímpico

Regatas - Instituto

14 de enero de 2021

Quimsa - OTC

Atenas - La Unión

Olímpico - Comunicaciones

Instituto - San Martín

Libertad – Regatas



Un reprogramado

El partido entre La Unión de Formosa y Platense previsto para el pasado mes de diciembre, fue aplazado debido a la detección de cinco casos positivo de COVID-19 en la plantilla del equipo dirigido por Daniel Cano.

El encuentro será reprogramado y el Departamento de Competencias de AdC informará a la brevedad la nueva fecha.

Los test realizados al plantel de La Unión de Formosa, a causa de síntomas sospechosos en la delegación, arrojaron 5 casos positivos de COVID-19.

