Houston dominó a Sacramento

Houston Rockets se impuso 102 a 94 frente a Sacramento Kings para llevarse la victoria en el primer encuentro de la fecha del sábado. Los dirigidos por Stephen Silas concretaron el encuentro al dominar el último cuarto con un parcial de (15 – 7). La franquicia de Texas afrontó la ausencia de James Harden que sufrió una torcedura de tobillo a último momento.

John Wall tomó el protagonismo en los Rockets con 28 puntos, cuatro rebotes, seis asistencias y aportó defensivamente tres robos y dos tapones. La ofensiva de Houston estuvo complementada entre Eric Gordon que aportó 21 tantos y Christian Wood que colaboró con otros 20 y sumó 15 rebotes.

Los texanos pisaron fuerte en el inicio del último cuarto, obtuvieron un parcial de (9 - 0) al tomar ventaja desde la línea de tres a través de Gordon, que sumó una asistencia, un triple y concretó tres simples consecutivos para forzar el minuto de Sacramento. Posteriormente, ambos equipos estuvieron desordenados, generaron pérdidas de cada lado de la cancha y no lograron sumar. Los Kings intentaron acercase al final con cuatro tantos de Barnes (19) pero no les alcanzó el tiempo.

Por parte de Sacramento, el destacado fue De'Aaron Fox con 23 tantos, dos rebotes y cuatro asistencias en 35 minutos. Los Kings no supieron aprovechar las ausencias del rival y obtuvieron su tercera derrota de la temporada.



Como un muro

New York Knicks venció a Indiana Pacers 106 a 102 con una sólida defensa en el último cuarto. Los dirigidos por Tom Thibodeau consiguieron su tercera victoria al negarle el aro al rival y aprovechar sus buenas defensas para realizar un parcial de (9 – 0) cerca del cierre del partido.

RJ Barrett lideró la ofensiva de los neoyorkinos con la suma de 25 puntos, cinco rebotes y tres asistencias en los 42 minutos que disputó. El novato fue seguido por Elfrid Payton que acumuló 19 tantos y ocho rebotes, mientras que Mitchell Robinson aportó otras 16 anotaciones.

Los Knicks pasaron al frente en el marcador sobre el final del partido, luego de reorganizarse con un tiempo muerto a falta de 3:37 minutos, cuando perdían 95 a 96. A continuación, la defensa del conjunto de New York se fortaleció y forzó las pérdidas del rival por faltas ofensivas, robos y tapones para tomar una ventaja de 104 a 96, a falta de nueve segundos del final del partido.

Indiana Pacers volvió a demostrar una buena imagen a pesar de los minutos finales. Sumó un goleo repartido, con cinco de sus jugadores por encima del doble dígitos, el que destacó fue Malcolm Brogdon con 33 puntos, tres rebotes y siete asistencias. El conjunto no contó con las figuras de Goga Bitadze, Brian Bowen, Jeremy Lamb ni TJ Warren.



Ganó Oklahoma

Oklahoma City Thunder obtuvo la victoria de esta noche frente a Orlando Magic con un marcador de 108 a 99. El conjunto liderado por Mark Daigneault le negó el tiro de larga distancia a sus rivales para cerrar el encuentro con un parcial de (8 - 0) en los minutos finales. La franquicia de Florida no pudo concretar ninguno de sus 10 intentos de triples en el último cuarto.

El goleador de Oklahoma fue Darius Bazley con 19 puntos 12 rebotes y dos asistencias en 32 minutos. La ofensiva de los Thunder fue muy repartida y otros otros cinco jugadores sumaron doble dígitos: Al Horford (12), Shai Gilgeous-Alexander (16), George Hill (18), Hamidou Diallo (12) y Theo Maledon (12).

Los Thunder tomaron ventaja de la poca efectividad de los Magics y supieron aprovechar sus oportunidades con un juego abierto en el ataque. Orlando sólo concretó 10 triples en todo el partido y acumuló la mayoría de sus puntos en tres jugadores, Nikola Vucevic (30), Terrence Ross (26) y Aaron Gordon (15).



Tomó la delantera

Philadelphia 76ers venció tranquilamente a los Charlotte Hornets por un marcador de 127 a 112. El puntero de la zona este obtuvo una rápida ventaja de 15 puntos en el primer cuarto y la supo mantener hasta el final. La franquicia de Pensilvania convirtió un 59,5% de campo, con 16 de 35 en triples.

El goleador por parte de los 76ers fue Tobias Harris con 24 puntos, nueve rebotes y seis asistencias. Mientras que Ben Simmons sumó un triple doble con 15 tantos, 12 rebotes y 11 pases gol. Joel Embiid también tuvo una abultada planilla con 19 anotaciones y 14 rebotes.

Philadelphia puso un rápido marcador de 21 a 10 en la primera mitad del cuarto inicial que extendió hasta culminar el primer período 39 a 24. Charlotte no encontró la solución para recortar la ventaja y permaneció bajo el dominio en el poste de Embiid y el juego colaborativo de los 76ers.

Por parte de los Hornets, su mejor jugador fue Terry Rozier con 35 puntos, dos rebotes y tres asistencias en 33 minutos. Hayward sumó unos 20 tantos mientras que el rookie de LaMelo Ball aportó 13 tantos con cinco asistencias. Los Charlotte no pudieron hacerle frente a Philadelphia y cosecharon su cuarta derrota.