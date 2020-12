Denver Nuggets sigue sin levantar cabeza en el campeonato

Denver Nuggets sigue sin hacer pie en la temporada 2020-2021 de la NBA. En esta ocasión sufrió un traspié ante Sacramento Kings 125 a 115 en el Golden 1 Center. Facundo Campazzo tuvo más minutos y cerró con un punto y cinco asistencias.

Denver Nuggets llegó a su tercera derrota en cuatro presentaciones en la temporada 2020-2021 al perder por segunda vez en la campaña ante Sacramento Kings. Fue 125 a 115 con un último cuarto para el olvido.

Denver Nuggets cerró el primer cuarto con una leve ventaja. Llegó a estar arriba por siete (16-9) en los primeros instantes, pero Sacramento se puso en juego con un par de triples. Sin embargo, la calidad de Monte Morris -en lugar del ausente Jamal Murray- y sus 12 puntos fue el detonante para pasar al frente 34-32. Nikola Jokic, con un poco menos de protagonismo, cerró con ocho tantos, seis asistencias y cuatro rebotes.

Facundo Campazzo entró a menos de tres minutos y se encargó de dar la asistencia al pívot suplente, Isaiah Hartenstein, en la zona baja para que Denver termine arriba. Fue la primera acción positiva del equipo.

En el segundo cuarto Facu, ya como dueño de la base, penetró y descargó para Will Barton, quien desde la esquina izquierda no perdonó. Pero Denver no defendió y con el paso del tiempo, Sacramento sacó su mejor repertorio en triples -marcó siete en total en este tramo- y también contó con un lúcido Marvin Bagley III, quien aprovechó los desfasajes defensivos de los Nuggets para sumar 14 unidades. Sacramento, que ganó por un abultado 42-28, cerró al frente en casa 74-62.

Pese a su buena puntería en tiros de campo (59%), Denver no tuvo la suerte en triples (5-12). Sacramento, que sí estuvo eficaz desde su tiro externo (11-18), también tuvo un buen porcentaje de tiro de campo (57%), obligó a que su rival pierda 10 pelotas y dio 19 asistencias en la primera mitad.

Gran inicio de Denver en el tercer período. Fue impulsado por el joven Michael Porter Jr., quien reunió nueve puntos en la mitad de juego. Eso fue lo que le aportó al parcial 20-7 con lo que pasó al frente 82 a 81. El anfitrión, en cambio, no anotaba y preocupaba su presente. Pero luego comenzó a trabajar el serbio Jokic, quien le dio 16 tantos al equipo para darle el aire necesario para que Denver pase al frente 100 a 96.

Campazzo volvió a entrar en los últimos dos minutos en lugar de Monte Morris y entregó rápidamente una asistencia a Porter Jr. y luego fue a la línea y metió 1 de sus 2 lanzamientos libres.

En el último cuarto, Denver perdió la cordura y la frescura que había mantenido en los últimos del tercer parcial. Luego de un triple de P.J. Dozier tras pase de Facu, el equipo se vino abajo. Tyrese Haliburton lideró la escuadra con ocho unidades, mientras que Buddy Hield y De’Aaron Fox fueron encargados de cerrar las persianas al juego y llevarse su tercera victoria en la temporada al triunfar 125 a 115.

Fox consiguió un doble-doble esta noche gracias a 24 tantos y 10 asistencias como el base titular del equipo. Haliburton, rookie del equipo, también se destapó en el cierre con 8 de sus 13 puntos. Richaun Holmes y Marvin Bagley III, con 20 y 18 unidades respectivamente, también le dieron valor al equipo.

Para Denver, la mejor cara del ataque fue Michael Porter Jr., quien acabó con 30 puntos (4-7 en triples), 10 rebotes y dos bloqueos. Jokic, en cambio, añadió su triple-doble número 44, con lo cual pasó a ser el jugador con más triples decenas en la historia de la franquicia. Esta noche acabó con 26 unidades, 12 asistencias, 11 rebotes. También perdió 10 pelotas.



La actuación de Campazzo

El argentino cerró su noche con 12 minutos, culminó con un punto (1-2 en tiros libres y 0-3 en triples), pero sumó cinco asistencias, robó dos pelotas. También realizó cuatro faltas personales y perdió tres balones.



