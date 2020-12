Acuña: “El equipo está muy metido”

Uno de los refuerzos para esta temporada en Ciclista Juninense, Agustín Acuña, habló con Democracia en exclusiva para comentar cómo vienen los entrenamientos en la entidad del Coliseo del Boulevard y qué espera para la temporada 2021.



El equipo

“La realidad es que al equipo lo vi bien, está muy metido, con ganas de arrancar la pretemporada oficial. Ahora que hay fecha de inicio la cosa cambia y te motiva un poco más para poder hacer un gran papel en una Liga pareja”.



El torneo

“Un torneo corto va a ser, en el que vamos a tener 3 giras de 5 partidos o quizás juguemos de local. Vamos a tener que buscar cada partido para terminar en la mejor posición posible de cara a los playoffs, que es lo que verdaderamente importa. Al ser un torneo corto necesitamos la máxima responsabilidad en cada juego y tomarlo con mucha seriedad”.



Su momento personal

“Bien, a pesar de estar pasando un momento familiar duro, complicado. Pero el Club Ciclista, los compañeros y el cuerpo técnico me ayudaron mucho estos días y me ayudarán para que la temporada sea buena”, finalizó.



La forma de juego

La Liga Argentina va tomando forma de cara al mes de febrero del año que viene. La Asociación de Clubes de Básquetbol tiene la idea de cómo se va a jugar, aunque todavía no hay confirmación de la fecha exacta de inicio.

La competencia se va a desarrollar en sedes por definir con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno en sus respectivas conferencias.

Grupo “A”

Grupo “B”

Grupo “C”

Grupo “D”

Cada equipo jugará en cada ronda un total de cuatro partidos contra los equipos del otro grupo y uno solo contra un equipo de su propio grupo.

El sistema de juego podría ser con dos partidos seguidos, un descanso y otros dos seguidos. Un juego más y luego retornar a la ciudad de origen. Serían 8 noches de hotel.

Cada club disputará quince partidos y se llevará una tabla de posiciones única.

Primera ronda

“A” vs “B”

“C” vs “D”

10 días de descanso.

Segunda ronda

“B” vs “C”

“A” vs “D”

10 días de descanso.

Tercera ronda

“A” vs “C”

“B” vs “D”

Segunda etapa

De los dieciséis equipos, los primeros cuatro clasifican directo a cuartos de final y los últimos cuatro terminan su participación en La Liga Argentina.

Los equipos ubicados del 5 al 12 se van a reunir en una sola sede, para jugar un play off al mejor de dos partidos ganados.

Cuarta ronda

5 vs 12

6 vs 11

7 vs 10

8 vs 9

La secuencia de juego sería: partidos, descanso, partido. Total: 4 noches de hotel.

Los 4 ganadores se reclasifican y jugarán contra los cuatro que esperan la semifinal en la última ronda.

Quinta ronda

Cuartos y semis

Play off al mejor de dos partidos ganados.

1 vs 8

2 vs 7

3 vs 6

4 vs 5

Total: 4 noches de hotel.

Semifinal

1 vs 4

2 vs 3

Total: 4 noches de hotel.

Final

Ganador 1-4 vs ganador 2-3

Total: 4 noches de hotel.



