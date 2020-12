Franco Balbi sigue cosechando victorias con el Flamengo de Brasil

El Flamengo venció al Mogi 87 a 56 con 18 puntos, 4 rebotes y mismas asistencias del juninense Franco Balbi en 19 minutos

En tanto, el Chuzito González anotó 4 tantos y dio un pase para anotar en 25 minutos. Con esta victoria mantiene el liderato con un récord de 14-1, y su seguidor, Minas, tiene un 13-1.

El partido prácticamente se decidió en el segundo cuarto. Tras una primera parte pareja con el resultado 17-15, el segundo parcial denotó la superioridad del finalista de la Basketball Champions

League America y el marcador era de 47-27. Esa diferencia se mantuvo en los otros 20 minutos y dejó a unos fanáticos del Flamengo más que contentos.

El Flamengo sigue en el sendero de la victoria y en el próximo partido se enfrentará a Corinthians, uno de los últimos en el torneo, que viene de caer los últimos tres encuentros.

Frenó la avalancha

Barcelona terminó con el invicto del Madrid en el clásico de la Liga Endesa. Fue victoria del blaugrana 87 - 82 con Mirotic como figura. Un juego muy intenso y de gran ritmo con suspenso hasta el final. Deck, Laprovittola y en menor medida Bolmaro vieron acción.

El inicio del juego fue intenso. Laprovittola y Calathes se presionaron desde la primera ofensiva para incomodar en la conducción. Real Madrid basó su juego en poner el balón en la caída del pick de Tavarez y tras atrapes descargó. Así, el merengue sumó sus primeros puntos con triples de Abalde (2/3 t3) y dobles de Tavares y Laprovittola.

Barcelona no se quedó atrás. Le dieron una buena rotación al balón hasta encontrar los espacios. La jerarquía de Mirotic fue imparable (7pts, 3reb) que, sumado a los tantos de Calathes (3pts) y un doble de Abrines, permitió que se mantuvieran en juego. El francés Causeur tomó un papel importante en las ofensivas del equipo dirigido por Laso. Le cedieron por momentos el tiro y los aprovechó (7pts).

Laprovittola sumó un doble, pero el Real no logró despegarse ampliamente en el marcador (+4) tras el continuo aporte de Mirotic (5pts) y un doble de Hanga. Laso confió en seguir defendiendo sin atrapes a Mirotic y el jugador del Barça no perdonó. Se abrió para lanzar (5pts), y además luchó los rebotes (3reb). Taylor sumó en bandeja para dejar al merengue al frente, pero sobre el cierre, libres de Smits (2/2 t1) y un doble de Mirotic (para llegar a sus 14pts) dejaron a Barcelona al frente 23-22.

El segundo período comenzó más trabado. Se perdió la velocidad y la dinámica de los primeros diez minutos. Kuric abrió el marcador en el cuarto con un doble y bonus. Luego de esta acción, los azulgranas se apagaron en ofensiva. Del otro lado, el Real no estuvo tan cómodo en el ataque, pero Deck con su potencia sacó faltas y fue enviado a la línea de suspiros (4/4 t1).

Ambos técnicos empezaron a dar buena rotación a sus equipos y, así, encontraron nuevas alternativas en ofensiva. Oriola (6pts) por un lado y Llull (5pts) por el otro sumaron para no ceder diferencias. Calathes hizo un buen aporte con un doble y asistencias (2pts, 3ast) y sumado a libres de Kuric (2/2 t1) le dieron la ventaja (+5) a Barcelona.

Con paciencia, buscando a sus tiradores, los merengues colocaron un 5-0 (Taylor 3pts) para igualar rápidamente el score. Luego de libres de Mirotic (2/2 t1) y Deck (2/2 t1), se encendió Llull. El español castigó con dos triples a distancia con una marca aguerrida. Sin embargo, Real Madrid no consiguió despegarse tras el dominio de Higgins. Sus puntos de manera consecutiva (8pts) sobre el cierre de la primera mitad igualaron el juego. Se fueron al descanso largo 46-46.

Barcelona dominó en las primeras acciones del tercer período. La paciencia de su conductor Calathes le trajo anotaciones a él (2pts) y su equipo (Mirotic 3pts). El merengue lanzó incómodo (0/5 tc), perdió pelotas (2) y por 3 min no pudo anotar. Logró hacerlo cuando recuperó y empezó a correr la cancha. Volcada de Tavarez, dobles de Deck y Laprovittola y Real Madrid levantó.

Cuando el balón fue a la pintura, los dirigidos por Laso no lograron hacerse fuertes. Mirotic, Higgins, y Oriola sumaron debajo del canasto. La aparición del artillero Carroll (5pts) sumado a dobles de Tavarez y Thompkins mantuvieron en juego a los blancos. El dominio lo tuvo Barça, pero en el marcador no logró despegarse.

Estuvo firme en defensa, pero algunos de sus tiros en el ataque estuvieron mal tomados. Laprovittola sumó de bandeja, Oriola del otro lado con un gancho y con libres de Abalde (2/2 t1) para el equipo de Madrid, cerró el período 65-64 con la mínima ventaja para el conjunto merengue.

Continuaron apostando a lo mismo. Intensos en defensa y en ofensiva buscaron a Mirotic desde la creación de juego de Calathes. Barcelona colocó un importante 13-5 (Kuric 4pts, Hanga 3pts) para pasar al frente y comenzar a desplegar su dominio también en el tanteador. Tavarez buscó protagonismo en la zona pintada aunque la defensa azulgrana lo impidió.

Anotó una volcada para romper la mala racha de Real Madrid, pero un 7-0 (Kuric 5pts) del equipo de Jasikevicius elevó la diferencia (+12). El equipo de Laso se encontró totalmente perdido, sin alternativas en ofensiva, y la desesperación por anotar, los llevó a lanzar incómodos. Con 3min por jugar, Barcelona se relajó.

Jugó posesiones largas y se olvidó de lanzar. No anotó y el merengue comenzó a acercarse cuando entraron al cierre del juego. Un triple de Carroll a pie firme sumado a los puntos de Deck (4pts) los llevaron a colocarse en juego (-4) con 1 min por delante. Higgins erró desde el perímetro, Llull corrió y, tras una penetración de Laprovittola, Mirotic reapareció con una tapa fundamental para que no descontaran a una posesión. Para consagrarse, Mirotic lo liquidó desde la línea de los suspiros (2/2 t1). Tavarez descontó (2/2 t1) pero no hubo tiempo para más. Fue victoria de Barcelona 86 a 81.

Actuaciones argentinas

Nicolás Laprovittola: 8pts (4/6 t2, 0/3 t3), 3reb, 2ast, 2perd, 3 faltas recibidas y +7 en 23min

Gabriel Deck: 12pts (8/8 t1, 2/2 t2, 0/3 t3), 4reb, 4 faltas recibidas y +13 en 24min

Leandro Bolmaro: 3min sin aportes.