Cleveland Cavallier derrotó a Philadelphia Seventy Sixers

El inicio de la NBA puede deparar varias sorpresas. Una de ellas se dio en la Conferencia Este, donde Cleveland Cavaliers se apuntó como uno de los líderes gracias a su tercer triunfo consecutivo. Anoche batió sin problemas a Philadelphia 76ers (2-1) 118 a 94.

El conjunto de J. B. Bickerstaff no dio lugar a ninguna sorpresa y superó en cada uno de los cuartos a los Sixers, que llegaban a la misma marca que su rival en la previa del juego.

Andre Drummond es uno de los principales accionistas de este arranque de los Cavs. Lideró en puntuación con un total de 24 (11-18 en tiros de campo), 14 rebotes, tres asistencias, tres recuperos y dos bloqueos.

En la misma línea, el base de segundo año, Collin Sexton, se apoderó de la base y creció en confianza. Anoche culminó detrás del centro con 22 unidades (8-15 en tiros de campo), tres pases gol y tres recobres.



Los otros dos punteros

Orlando Magic es otra de las gratas sorpresas en este inicio. Pese a verlo como un equipo casi fijo en Playoffs en las últimas campañas, esta vez se lo ve en lo más alto. Ayer superó como visitante a Washington Wizards 120 a 113 en uno de los primeros turnos de la jornada.

Un lapidario 43-19 en el parcial final con la participación de Cole Anthony, Markelle Fultz y Michael Carter-Williams -seis tantos cada uno en ese periodo- fueron algunas de las voces partícipes.

Fultz marcó su máxima en la carrera con un total de 26 puntos (11-21 en lanzamientos de campo). Con pasado en Sixers y con la mochila pesada de ser el n°1, logró posicionarse entre los mejores desde su paso a esta franquicia y ligó el puesto de base titular ante la ida del experimentado D.J. Augustin.

Terrence Ross, quien lleva más de tres campañas en la franquicia, alcanzó las 26 unidades (4-7 en triples). El entrenador del equipo, Steve Clifford, le encontró lugar y rol perfecto para el escolta con pasado en Toronto Raptors.

Indiana Pacers es el último que mantiene su invicto y está en la punta. Con mayor sufrimiento, logró derrotar en su última posesión ofensiva a Boston Celtics (1-2) 108 a 107 gracias a la penetración exitosa del pívot lituano, Domantas Sabonis.

Malcolm Brogdon fue el máximo apuntador de la franquicia con 25 tantos, cinco rebotes, cinco asistencias y dos recuperos. El ex Milwaukee Bucks comenzó con un crecimiento desde su llegada en 2019.

Sabonis, el héroe del equipo, ayudó con 19 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Con pasado en el Thunder, su desembarco al elenco de Indianápolis resultó ser el paso que necesitaba para explotar por completo. Se hizo líder en la pintura y uno de los pívots más dominantes de la liga.



Al frente sin jugar

Oklahoma City Thunder, que había ganado el sábado su encuentro ante Charlotte Hornets en los minutos finales, pasó a ser el único líder de la Conferencia Oeste. Esto fue gracias a las caídas de Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs y Sacramento Kings.

Los T-Wolves cayeron en el último juego de la jornada ante el campeón, Los Angeles Lakers, 127 a 91 en el Staples Center. Para colmo, perdieron por al menos una semana a Karl-Anthony Towns por una dislocación en su muñeca izquierda.

Kyle Kuzma lideró a los campeones con 20 puntos en su faceta como titular en lugar de Anthony Davis (ausente). A su vez, LeBron James ayudó con 18 tantos, nueve rebotes y cinco asistencias pero se torció el tobillo izquierdo y es duda para los juegos que vienen.

Los Spurs batallaron ante New Orleans Pelicans pero resultaron perdedores en el Smoothie King Center por 98 a 95 en otro de los partidos atrapantes de la jornada. Una tapa de Eric Bledsoe sobre DeMar DeRozan selló la victoria para los de Louisiana, que es uno de los siete equipos del Oeste que tiene marca 2-1.