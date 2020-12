Los Indios agasajó a campeones del ´77

El Club Los Indios le realizó un emotivo homenaje al equipo campeón del torneo de mayores del año 1977 de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Fue en las instalaciones del estadio “Tomás Corrado”, donde aprovechó la ocasión para regalarle a cada jugador presente una réplica de la camiseta que utilizaron en aquel torneo, hace exactamente 43 años atrás. Además, les dieron una foto del equipo como recuerdo.



El plantel

Dirigidos por Darío Luján Racero, el equipo lo integraron: Miguel Sofía, Héctor Samperi, Alberto Crecchia, Carlos Dametti, Daniel Tuñón, Eduardo Scaglione, Carlos Gandolfo, Aldo Gianelli, José Cognini, Daniel Aréjula, Raúl Scaglione y Alejandro Tambussi.

2020, el año que tuvo un solo partido

Sin lugar a dudas que este año va a quedar en los anales de la historia por todo. Pero en particular para la gente amante del básquetbol.

El Torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol tuvo un solo partido de Primera división. Después se paró el campeonato y nunca más se reinició. Tampoco hubo campeones.

El campeonato arrancó y paró el martes 10 de marzo y en Primera división los U17 Argentino recibieron la visita de Porteño de Chacabuco. En tanto, en U15 Ciclista jugó ante El Linqueño.

En Primera, los Turcos ganaron con soltura sobre los chacabuquenses por 92 a 72, con el siguiente goleo. Argentino (92) Franco Montemagio 16, Tomás Morgan 15, Martín Sekul 14, Agustín Cavallín 23, Enzo Filipetti 12 (FI), Santiago Fabrizio 0, Santiago Capelli 2, Valentino Gerbaldo 2, Augusto Buttaro 6, Facundo Meehan 2, Juan Sospicio 0. D.T.: Mariano Bosa. Detalle por cuartos: 1) 17, 2) 24, 3) 26, 4) 25.

Porteño (72): Camilo Sallussoglia 1, Matías Bello 6, Ezequiel Santora 14, Matías Rompani 14, Matías Gutiérrez 11 (FI); Guido Di Tomaso 2, Jacobo Everdisck 11, Bernardo Cámera 0, Julián Pastore 0, Nahuel Vacca 9, Matías Chazarreta 4, Leandro Di Pierro 0. D.T.: Andrés Repara. Detalle por cuartos: 1) 11, 2) 25, 3) 16, 4) 20.

Estadio: El Fortín de las Morochas. Árbitros: Sergio López-Franco Anselmo. La figura: Agustín Cavallín (CAA), autor de 3 triples, 4 dobles, 6 simples. Hasta emuló a Vitette Sellanes, el tunelero más famoso.



Resultados martes 10/3

U17 Argentino 78 vs Porteño 54

Mayores Argentino 92 vs Porteño 72

U15 Ciclista 52 vs El Linqueño 50