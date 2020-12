Ciclista vuelve a los entrenamientos el día lunes 4 de enero próximo

Ciclista Juninense estuvo entrenando desde el 14 al 23 de diciembre y Daniel Jaule le dio vacaciones al plantel hasta el lunes 4 de enero, día que volverán a entrenar a la mañana.

Fecha de arranque

Según se pudo saber días atrás, la reunión entre los representantes de los clubes de Liga Argentina y la ADC fue muy positiva, por lo que se espera que entre el 8 y el 10 de febrero (aproximadamente) arranque una nueva temporada de la segunda división del básquetbol argentino.

Sistema de juego

La Liga Argentina va tomando forma de cara al mes de febrero del año que viene. La Asociación de Clubes de Básquetbol tiene la idea de cómo se va a jugar, aunque todavía no hay confirmación de la fecha exacta de inicio.

La competencia se va a desarrollar en sedes a definir con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno en sus respectivas conferencias:

-Grupo “A”

-Grupo “B”

-Grupo “C”

-Grupo “D”

Cada equipo jugará en cada ronda un total de cuatro partidos contra los equipos del otro grupo y uno solo contra un equipo de su propio grupo.

El sistema de juego podría ser con dos partidos seguidos, un descanso y otros dos seguidos. Un juego más y luego retornar a la ciudad de origen. Serían 8 noches de hotel.

Cada club disputará quince partidos y se llevará una tabla de posiciones única.

Primera ronda

“A” vs “B”

“C” vs “D”

10 días de descanso.

Segunda ronda

“B” vs “C”

“A” vs “D”

10 días de descanso.

Tercera ronda

“A” vs “C”

“B” vs “D”

Segunda etapa

De los dieciséis equipos, los primeros cuatro clasifican directo a cuartos de final y los últimos cuatro terminan su participación en La Liga Argentina.

Los equipos ubicados del 5 al 12 se van a reunir en una sola sede para jugar un play off al mejor de dos partidos ganados.

Cuarta ronda

5 vs 12

6 vs 11

7 vs 10

8 vs 9

La secuencia de juego sería: Partidos, descanso, partido. Total: 4 noches de hotel.

Los 4 ganadores se reclasifican y jugarán contra los cuatro que esperan la semifinal en la última ronda.

Quinta ronda

Cuartos y semis

Play off al mejor de dos partidos ganados.

1 vs 8

2 vs 7

3 vs 6

4 vs 5

Total: 4 noches de hotel.

Semi final

1 vs 4

2 vs 3

Total: 4 noches de hotel.

Final

Ganador 1-4 vs ganador 2-3

Total: 4 noches de hotel.

Atenas confirmó que juega

La Comisión Directiva del Club Atenas, sigue trabajando a pesar de la pandemia y esto lo ha llevado a poder confirmar que estará presente en la próxima temporada, además de confirmar que ha podido cerrar la temporada 2019-2020 con todos sus compromisos económicos saldados.

Recordamos que cuando comenzó la pandemia y la competencia se interrumpió, allá en el mes de marzo, Atenas se comprometió a abonar la totalidad de todos los contratos y esto se ha cumplido, llenándonos de orgullo y demostrando una conducción seria a través de los años.

Juan Cruz Montoto, Presidente de Atenas expresaba: "Si bien estamos a la espera de ver cómo se va a jugar y cuando, porque hay varias alternativas que está analizando la ADC, y lo más probable es que sea en algún sistema de burbujas, en zonas de 4, mientras tanto nosotros nos inscribimos y estamos trabajando para una nueva temporada. Somos un grupo de trabajo responsable con cada paso que damos, pagamos toda la temporada que pasó con mucho esfuerzo, y con el tiempo transcurrido nos permite poder pensar y proyectar una nueva participación".

Después del histórico ascenso en la temporada 2014-2015 el club de 90 años de historia tendrá su sexta temporada en el segundo escalón del básquet nacional, logrando llegar a jugar dos finales de conferencia. Atenas agradece el acompañamiento de sus socios, simpatizantes, sponsors y amigos en todo momento.