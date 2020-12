Agustín Pérez Tapia: "Venimos haciendo un trabajo muy bueno con el equipo"

Agustín Pérez Tapia, uno de los bases de Argentino de Junín, habló con pickandroll sobre los objetivos y sus primeros pasos en la Liga Nacional de Básquet.

Primero dijo sobre uno de los triunfos más resonantes del equipo, ante Comunicaciones: "Fue un gran triunfo ya que teníamos dos bajas en el equipo por dolores. Creo que hicimos un gran juego durante los 45 minutos que nos tocó jugar, tanto los del tiempo regular como los cinco del suplementario".

"Llevamos siempre ahí el partido, pudo haber sido para cualquiera y gracias a Dios se quedó para nosotros el juego. Fue una gran victoria contra un gran rival, y muy necesitada. Muy contento por lo que hicimos”.

Acerca de Argentino hizo su pequeño balance inicial:

"Primero que nada creo que somos un rival muy duro. Le podemos ganar a cualquier equipo, siempre vamos a estar ahí peleando, porque eso es lo que hoy nos caracteriza como equipo. Pelear, estar cerca y hacer nuestro plan de juego que es defender duro, correr la cancha y apoyarnos en nuestras armas principales".

"Venimos haciendo un trabajo muy bueno, muy contento con el equipo, cuerpo técnico y demás. Se nota que todos tiramos para el mismo lado y todos queremos el mismo objetivo. Creo que eso es fundamental, para seguir avanzando como equipo y ganar más partidos y demás".

El conductor se refirió a su experiencia en Liga Nacional: "en lo personal es un gran desafío que tenía por delante. El cambio de categoría es muy distinto pero partido a partido voy tratando de mejorar las falencias que tengo y poder seguir creciendo como jugador. Esta Liga va a ser de mucho aprendizaje también ya que el cambio de categoría se nota y la diferencia de jugadores es bastante alta".

"Partido a partido voy a ir mejorando, sumarle más cosas a mi juego para lo que el equipo necesite. Va todo de la mano del equipo y disfrutando lo que más pueda de esta temporada especial, diferente a todas las otras. Es mi primer temporada de Liga y hay que disfrutarla al máximo y aprovecharla esta gran oportunidad de poder estar jugando al básquet".



Últimos resultados

Gimnasia (Cr) 71 vs San Martín 59

Hispano 88 vs Comunicaciones 81

Boca 82 vs Olímpico 73

Argentino 57 vs Quimsa 90

Peñarol 65 vs Regatas 88

Ferro 80 vs Instituto 86

Platense 94 vs Libertad 84

Weber Bahía 83 vs Atenas 104

7 de enero de 2021

Platense - Gimnasia

Ferro - San Lorenzo

Boca - Peñarol

Bahía Basket - Obras Basket

Hispano - Argentino

8 de enero de 2021

Hispano - Platense

Argentino - Bahía Basket

Obras Basket - Boca

Peñarol - Ferro

San Lorenzo - Gimnasia.

13 de enero de 2021

OTC - Libertad

La Unión - Quimsa

Comunicaciones - Atenas

San Martín - Olímpico

Regatas - Instituto

14 de enero de 2021

Quimsa - OTC

Atenas - La Unión

Olímpico - Comunicaciones

Instituto - San Martín

Libertad – Regatas



Un reprogramado

El partido entre La Unión de Formosa y Platense previsto para el pasado viernes 18 de diciembre a las 21.30, fue aplazado debido a la detección a última hora de cinco casos positivo de COVID-19 en la plantilla del equipo dirigido por Daniel Cano.

El encuentro será reprogramado y el Departamento de Competencias de AdC informará a la brevedad la nueva fecha.

Los test realizados el sábado pasado al plantel de La Unión de Formosa, a causa de síntomas sospechosos en la delegación, arrojaron 5 casos positivos de COVID-19.

