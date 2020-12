Facundo Campazzo: “La pasé bien, me divertí mucho"

Finalmente, Facundo Campazzo debutó oficialmente en la NBA. Tras tres partidos de pretemporada, el base argentino ingresó cuando quedaban 4m7s del primer cuarto en el partido que Denver Nuggets se enfrentaba a Sacramento Kings. En ocho minutos en cancha, Campazzo anotó un triple y tuvo una gran defensa que terminó en una pérdida del rival.

Luego del encuentro, el cordobés estuvo en conferencia de prensa y dejó sus primeras impresiones acerca del partido: “fue una primera sensación muy buena. Cada vez que me tocó entrar intenté dejar todo en defensa y en ataque. Es una liga nueva, con un equipo nuevo y todavía tengo que acostumbrarme”.

Sobre su rendimiento y la derrota del equipo, dijo: “La pasé bien, me divertí mucho. Fue una lástima la derrota, pero con tantos partidos, esta temporada no te deja lamentarte en ninguna derrota o en una victoria obviamente, así que mirar para adelante, seguir aprendiendo. Seguir mejorando, seguir creciendo y seguir adaptándome en este equipo que está para grandes cosas”.