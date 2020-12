Toni Vicens volvió a España para pasar las fiestas y retornará el martes cinco

Luego de la competencia del día 23 en Capital Federal, el plantel de Argentino retornó a nuestra cuidad. Un colectivo los esperaba tras el partido contra Quimsa para traerlo de retorno a nuestro medio. Llegaron pasadas las 23 y los jugadores se fueron a pasar la Navidad con sus familias.

En cuanto al extranjero, Antoni Vicens, el 24 tenía vuelo programado a Madrid y se encuentra en Palma de Mallorca con su familia. Tomará el avión de regreso el lunes 4 de enero para llegar el 5 por la mañana al aeropuerto internación Ministro Pistarini de Ezeiza.

La competencia se reinicia el 7 de enero, en la que Argentino enfrentará a Hispano Americano de Río Gallegos.

Últimos resultados

Gimnasia (Cr) 71 vs San Martín 59

Hispano 88 vs Comunicaciones 81

Boca 82 vs Olímpico 73

Argentino 57 vs Quimsa 90

Peñarol 65 vs Regatas 88

Ferro 80 vs Instituto 86

Platense 94 vs Libertad 84

Weber Bahía 83 vs Atenas 104



7 de enero de 2021

Platense - Gimnasia

Ferro - San Lorenzo

Boca - Peñarol

Bahía Basket - Obras Basket

Hispano - Argentino

8 de enero de 2021

Hispano - Platense

Argentino - Bahía Basket

Obras Basket - Boca

Peñarol - Ferro

San Lorenzo - Gimnasia.

13 de enero de 2021

OTC - Libertad

La Unión - Quimsa

Comunicaciones - Atenas

San Martín - Olímpico

Regatas - Instituto

14 de enero de 2021

Quimsa - OTC

Atenas - La Unión

Olímpico - Comunicaciones

Instituto - San Martín

Libertad – Regatas



Un reprogramado

El partido entre La Unión de Formosa y Platense, previsto para el pasado viernes 18 de diciembre a las 21.30 horas, fue aplazado debido a la detección a última hora de cinco casos positivos de COVID-19 en la plantilla del equipo dirigido por Daniel Cano.

El encuentro será reprogramado y el Departamento de Competencias de AdC informará a la brevedad la nueva fecha.

Los test realizados el sábado pasado al plantel de La Unión de Formosa, a causa de síntomas sospechosos en la delegación, arrojaron 5 casos positivos de COVID-19.

--

--> Quimsa y San Pablo Burgos definirán en Buenos Aires