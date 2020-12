Quimsa y San Pablo Burgos definirán en Buenos Aires

Buenos Aires será la sede de la Final de la Copa Intercontinental FIBA 2021, ya que FIBA confirmó a la capital argentina como el destino de la próxima edición del evento, que tendrá lugar el 6 de febrero de 2021.

Los actuales campeones de la Basketball Champions League, Hereda San Pablo Burgos (ESP), se enfrentarán a los ganadores de la Basketball Champions League Americas, Asociación Atlética Quimsa (ARG), ambos en representación de su respectiva región en la capital argentina. Siguiendo las últimas novedades de la pandemia COVID-19, FIBA ha decidido adecuar el formato de esta edición, teniendo un único partido Evento Final entre los dos clubes.

La competición se llevará a cabo en el Estadio Obras Sanitarias, sede que acogió la Copa Intercontinental FIBA en 1978 y 1983, así como la reciente Semifinal de la Basketball Champions League Americas, Quimsa vs San Lorenzo, y también los dos partidos Clasificatorios FIBA Americup 2022 de Argentina el pasado mes de noviembre.

"Me gustaría felicitar a ambos equipos por sus éxitos históricos la temporada pasada en la Basketball Champions League y la Basketball Champions League Americas", dijo el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis. "Estamos encantados de poder continuar la tradición de la Copa Intercontinental FIBA incluso en estos tiempos difíciles y me gustaría agradecer a la Confederación Argentina de Baloncesto y a la ciudad de Buenos Aires por recibirnos con los brazos abiertos".

"El hecho de que pudimos coronar campeones en la Basketball Champions League y la Basketball Champions League Americas en medio de una pandemia mundial debe celebrarse y la Copa Intercontinental FIBA es una plataforma perfecta para eso. Para nosotros, como club con una historia joven, poder participar en una competencia intercontinental y tener esta oportunidad de convertirnos en campeones internacionales es un gran orgullo”, dijo Félix Sancho Arnaiz, presidente de Hereda San Pablo Burgos.

“Nos hubiera gustado que el torneo se hubiera jugado en Burgos con nuestra afición, pero dada esta situación de pandemia, tenemos que conformarnos con jugarlo en otro lado. Buenos Aires, aunque está lejos de aquí, parece un destino muy bonito. Estamos muy emocionados de participar y con muchas ganas de jugar allí e intentar ganar el trofeo. Cuando se creó nuestro club, los socios fundadores tenían en conjunto un objetivo claro: que nuestra provincia de Santiago del Estero tenga un club destacado, competitivo en los torneos más importantes”, dijo Gerardo Antenor Montenegro, presidente de la Asociación Atlética Quimsa.

"Creo que gracias al apoyo de todos pudimos lograrlo, y hoy, al disputar la Final de la Copa Intercontinental FIBA, podemos hacer realidad lo que alguna vez fue un sueño imposible. Este impulso, con la historia de nuestro baloncesto y el apoyo permanente de toda nuestra gente lo hicieron posible. Hoy somos testigos de este momento con mucha alegría, mucho orgullo y un gran sentido de unidad”. En la edición del año pasado, Iberostar Tenerife (ESP) se adjudicó el título de la Copa Intercontinental FIBA, derrotando a Segafredo Virtus Bologna (ITA) 80-72 en la final para ganar el título.