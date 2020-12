Se jugará en cuatro grupos con sedes por definir

La Liga Argentina va tomando forma de cara al mes de febrero del año que viene. La Asociación de Clubes de Básquetbol tiene la idea de cómo se va a jugar, aunque todavía no hay confirmación de la fecha exacta de inicio.

La competencia se va a desarrollar en sedes por definir, con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno en sus respectivas conferencias.

Grupo “A”

Grupo “B”

Grupo “C”

Grupo “D”

Cada equipo jugará en cada ronda un total de cuatro partidos contra los equipos del otro grupo y uno solo contra un equipo de su propio grupo.

El sistema de juego podría ser con dos partidos seguidos, un descanso y otros dos seguidos. Un juego más y luego retornar a la ciudad de origen. Serían 8 noches de hotel.

Cada club disputará quince partidos y se llevará una tabla de posiciones única.



Primera ronda

“A” vs “B”

“C” vs “D”

10 días de descanso.



Segunda ronda

“B” vs “C”

“A” vs “D”

10 días de descanso.

Tercera ronda

“A” vs “C”

“B” vs “D”

Segunda etapa

De los dieciséis equipos, los primeros cuatro clasifican directo a cuartos de final y los últimos cuatro terminan su participación en La Liga Argentina.

Los equipos ubicados del 5 al 12 se van a reunir en una sola sede para jugar un play off al mejor de dos partidos ganados.

Cuarta ronda

5 vs 12

6 vs 11

7 vs 10

8 vs 9

La secuencia de juego sería: partidos, descanso, partido. Total: 4 noches de hotel.

Los 4 ganadores se reclasifican y jugarán contra los cuatro que esperan la semifinal en la última ronda.



Quinta ronda

Cuartos y semis

Play off al mejor de dos partidos ganados.

1 vs 8

2 vs 7

3 vs 6

4 vs 5

Total: 4 noches de hotel.

SEMIFINAL

1 vs 4

2 vs 3

Total: 4 noches de hotel.

Final

Ganador 1-4 vs ganador 2-3

Total: 4 noches de hotel.

Smith se sumó a Ceres

Central sumó a Patrick Smith y afirma su plantilla. El ala pivote norteamericano es la nueva incorporación de la entidad "aurinegra" y, con esta oficialización, completó los seis fichajes mayores que permite el reglamento.

Smith jugó en Parque Sur de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) durante la última temporada de Liga Argentina y sus cualidades lo destacan como jugador de equipo.

Aporta mucho defensivamente cerca del canasto y con buenos porcentajes en los rebotes, ofensivos y defensivos. Entre otras características, se puede subrayar un respetable tiro de tres puntos y, sumado a su potencia física, lo hacen un jugador que puede cubrir la posición de interno o externo.

Patrick es la séptima incorporación del equipo que conducirá Lancellotti y se suma a su compatriota Rudy Winters, Alejo Crotti, Milton Vittar, Daniel Tabbia, Ariel Ramos y Gonzalo Guevara (Sub 23).



Stucky en América

Emilio Stucky se convirtió en el nuevo refuerzo de Sportivo América de cara a la próxima temporada de la Liga Argentina. De esta forma, es el décimo confirmado en el club rosarino, que volvió a moverse en el mercado de pases luego de unas semanas.

Stucky es un ala pivote salteño de 1,98 metros y 26 años (nació el 24 de abril de 1994 en Campo Quijano) y llega tras un período de varias temporadas defendiendo los colores de Salta Basket. En la pasada 2019/20, promedió 9,8 puntos y 5,5 rebotes en 20,5 minutos por partido.

Más allá del nombrado paso por Salta Basket, donde durante 2019 integró el plantel campeón de los Infernales tanto para el Súper 4 como para la SúperCopa de La Liga Argentina, el ala pivote también tiene paso por equipos como UNCAus y Echagüe de Paraná.

Acá se pueden contabilizar cuatro temporadas en Liga Argentina, dos con UNCAus (14/15 y 15/16) y dos más con Salta Basket (18/19 y 19/20); y dos años más en Liga Nacional, llegando a jugar tanto con Echagüe (16/17) como con Salta (17/18).

Con estas novedades, ahora Sportivo América tiene diez jugadores confirmados para la próxima Liga Argentina: Víctor Hugo Cajal, Pablo Fernández, Ignacio García, Alejandro Madera, Jaylen LeRoy, Anthony Joseph, Franco Pallotti, Germán González, Leandro Chorvat y Emilio Stucky.

