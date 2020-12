Facundo Campazzo debutó con una derrota ante los Sacramento Kings

El primer partido de Facundo Campazzo en la NBA no podía estar exento de una trama de película. El debut oficial de Facu trajo consigo la derrota en tiempo suplementario de parte de Denver Nuggets ante Sacramento Kings por 124 a 122 en el Ball Arena.

El conjunto de Michael Malone dominó con claridad durante la primera mitad del partido (60 a 53), pero se durmió en la segunda mitad y permitió que su rival se agrande y que lo pase por encima. Pese a conquistar el empate en tiempo regular gracias a los libres de Nikola Jokic, el conjunto del estado de Colorado dilapidó en el tiempo extra una ventaja de cuatro puntos (118-122) con poco más de un minuto por jugar. Allí apareció el oficio de Harrison Barnes con un par de canastas y el doble ganador del bahameño Buddy Hield para darle a Luke Walton el primer éxito de la temporada.

Hield fue uno de los arquitectos de la victoria con un total de 22 unidades (5-11 en triples), cuatro rebotes y tres asistencias. En tanto que el base De’Aaron Fox colaboró con 21 tantos, siete pases gol y cuatro recobres.

Por el lado de Denver, Nikola Jokic registró el primer triple-doble del equipo con 29 puntos (11-18 en tiros de campo), 15 rebotes y 14 asistencias, además de tres bloqueos. Su mejor aliado resultó ser Michael Porter Jr., quien en su nuevo rol de titular metió 24 unidades con 9-15 en lanzamientos de campo.



El partido de Campazzo

Facundo Campazzo inició su camino oficial en la NBA a falta de 4:07 para que cierre el primer cuarto en lugar de Gaby Harris. Sin embargo, durante ese lapso y el minuto siguiente del segundo cuarto Facu lo único que hizo es realizar una falta.

Cerca del final de un tercer cuarto muy problemático para Denver, Michael Malone lo mandó de vuelta a la cancha. En poco tiempo, Spiderman respondió con un triple desde la esquina, previa asistencia de Nikola Jokic, para sumar sus primeros puntos oficiales. Desde ese momento, Facu se sentó y no volvió a ver minutos a lo largo del encuentro.



Ganó Miami

Miami Heat comenzó con los festejos al imponerse ante New Orleans Pelicans 111 a 98. Duncan Robinson cumplió un rol clave con 23 puntos y siete triples.

De esta manera, el subcampeón dejó atrás la derrota en el debut ante Orlando Magic.

Erik Spoelstra alcanzó el octavo triunfo en igual cantidad de presentaciones en Navidad y es el mejor récord en la liga entre los entrenadores que dirigen en la actualidad.

El triunfo fue vital con Duncan Robinson, quien totalizó 23 puntos con 7-13 en triples, lo que establece la igualdad de la marca de triples en Navidad que estableció Brandon Ingram el año pasado. Además, el alero tomó cinco rebotes.