El Turco reanuda su participación en enero

Argentino reanudará su participación en la Liga Nacional de Básquetbol el próximo jueves 7 de enero de 2021, en oportunidad de enfrentar a Hispano Americano de Río Gallegos. Detalle:



Ayer

Gimnasia (Cr) 77 vs San Martín 59

Hispano 88 vs Comunicaciones 81

Boca 82 vs Olímpico 73

Argentino 57 vs Quimsa 90

Peñarol 65 vs Regatas 88

Ferro 80 vs Instituto 86

Platense 94 vs Libertad 84





7 de enero de 2021

Platense - Gimnasia

Ferro - San Lorenzo

Boca - Peñarol

Bahía Basket - Obras Basket

Hispano - Argentino



8 de enero de 2021

Hispano - Platense

Argentino - Bahía Basket

Obras Basket - Boca

Peñarol - Ferro

San Lorenzo - Gimnasia.



13 de enero de 2021

OTC - Libertad

La Unión - Quimsa

Comunicaciones - Atenas

San Martín - Olímpico

Regatas - Instituto

14 de enero de 2021

Quimsa - OTC

Atenas - La Unión

Olímpico - Comunicaciones

Instituto - San Martín

Libertad – Regatas