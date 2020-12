Los argentinos en el exterior

Mal comienzo de jornada para los argentinos en la Liga Endesa. Acunsa Gipuzkoa y Baxi Manresa cayeron en sus respectivos compromisos de sábado por la tarde. Hubo acción para los nuestros en encuentros discretos para ellos como así para sus elencos.

En primer lugar, San Pablo Burgos logró dominar en casa al Baxi Manresa. Fue victoria del local 91 - 80. Eatherton sumó 19 pts. Juan Pablo Vaulet acompañó con solo 4 pts (2-8t2, 0-1t3), 4 rebotes, 1 asistencia y 5 pérdidas en 26 minutos. Baxi Manresa quedó 7-7 en las posiciones y por el momento fuera de los playoffs.

Burgos combinó un fantástico primer cuarto (26 - 12) que le permitió llevar la rienda del juego hasta el final. En dicho período inicial, Burgos tuvo a Mc Fadden (8) y Kravic (7) como figuras además de dominar su tablero, generar juego asociado (7 asist) y escaparse en el marcador. Manresa nunca pudo levantar defensivamente, sufrió el 13-33 en triples de su rival además de las 20 asistencias que generó.

Acunsa Gipuzkoa cedió en casa y sigue en puestos de descenso. Cayó en su casa ante Gran Canaria por 79 - 65 sufriendo en el inicio y final del partido. Lucas Faggiano aportó 5 pts (1-2t2, 1-5t3), 2 rebotes y 1 pérdida en 24 minutos. Esta derrota lo deja 2-12, aún último en las posiciones.

El elenco de la Isla dominó a voluntad en el primer cuarto. Allí ganó 31 - 20 con una producción impactante (74% de campo, 6-8t3 y 9 asistencias). De hecho Acunsa logró levantar cabeza, mejoró considerablemente en su defensa en los siguientes cuartos, y dicha intensidad lo llevó al cuarto final con el score iguales en 53. Nuevamente Gran Canaria impuso su caudal de gol. Slaughter (7) sumado a Burjanadze (6) y Albicy (6) hicieron estragos para el parcial de 26 - 12 y no dejar dudas.



Debutó Redivo

Mejor debut imposible para Lucio Redivo en la Serie A2 de Italia. El bahiense, quien venía de jugar en México y con muchas dudas respecto a su futuro en Europa y América, finalmente hizo su presentación en su nuevo club JB Monferrato. Su elenco ganó 93 - 87 para mantenerse 4-1 en las posiciones y sumar su cuarta victoria consecutiva.

Redivo, quien estuvo lesionado, y del cual no se sabía si podía jugar, hizo su debut de la mejor manera. Cerró con 31 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 6/7 en triples y 7 faltas recibidas ante Verona. El domingo chocará ante Pallacanestro Orzinuovi como local.

El bahiense escribió lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram: "Bueno, después de unos meses muy duros cuando parecía que ya estaba todo listo para volver, una lesión me dejó afuera y pensé que me perdería toda la temporada. Con la ayuda de todos y gracias a Dios, fue mucho menos de lo que pensaba y hoy puedo decir que después de 10 meses volví a jugar un partido oficial!!! Estoy súper contento, primero que nada por el equipo que confió en mi y siempre me apoyó en todo momento, y segundo porque la pierna no me molestó en ningún momento y estoy a 100%. Ahora toca seguir trabajando y seguir mejorando día a día".



Ganó Barcelona

El Barcelona consiguió un cómodo triunfo 88-74 contra el Joventut de Badalona, un derby en el que Jasikevicius dejó a Thomas Heurtel fuera de la convocatoria. Adam Hanga fue el mejor de los catalanes con 18 puntos, a la vez que Leandro Bolmaro aportó 9 tantos, 4 rebotes y 3 asistencias.

En la primera mitad, la única que tuvo cierta igualdad, Artem Pustovyi fue el ganador del duelo individual con Ante Tomic, frustrado hoy: 9 de valoración para el pívot azulgrana, que como ante el Maccabi sigue aprovechando sus minutos con la ausencia de Davies. Si el que probablemente sea el mejor jugador de tu equipo está en números negativos, el panorama no puede ser muy alentador, y solamente el rebote ofensivo (11) era el aspecto que mantenía en el partido a la Penya que se marchó 10 abajo al descanso.

No mejoraron las cosas para los visitantes en la segunda parte, que vieron como otra vez Pustovyi dominaba las zonas y emergía la figura de Adam Hanga, que jugó su mejor partido de la temporada. El magiar se fue hasta los 24 de valoración con 18 puntos y 3 asistencias. Con el Joventut desquiciado y sus jugadores más pendientes de las decisiones arbitrales que del partido, llegaron las primeras ventajas cercanas a los 20 puntos del Barcelona (65-48).

En este partido se vio una situación que hacía semanas que no ocurría: el Barcelona llegaba al último cuarto con el partido sentenciado. De destacable en estos últimos minutos solamente hubo la mayor ventaja local (+23 con el 82-59) y el debut del joven Ibou Badji, que terminó con 5 de valoración mostrando una presencia e intimidación bastante prometedoras.

Leandro Bolmaro (Barcelona): 9 puntos (2/3 en dobles y 5/5 en libres), 4 rebotes, 3 asistencias, 4 pérdidas y 5 faltas en 17:42 minutos.