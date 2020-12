Valentín Burgos: “El equipo viene haciendo las cosas de la manera correcta en el torneo”

Valentín Burgos se comió el tiempo suplementario ante Comunicaciones de Corrientes, en la victoria del Turco por 91 a 83, anteanoche en el estadio de Obras Sanitarias de la Nación en Capital Federal.

El base hizo para Democracia un balance del campeonato hasta el momento y dijo: “Estamos muy contentos. Hemos jugado grandes partidos en los que nos hemos sentido cómodos, pudiendo manejar los ritmos del juego que eso es muy importante, planteando bien los partidos".

"Todos nos sentimos productivos dentro de la cancha y es eso es muy valioso. Un ejemplo fue el último encuentro ante Comunicaciones, donde tuvimos dos bajas y todos dimos un plus. El equipo cumplió muy bien con su cometido y pudimos terminar llevándonos el partido. Creo que si seguimos por este camino nos va a ir muy bien y vamos a llegar al final de la temporada con un buen récord2.

2En lo personal me estoy sintiendo muy cómodo. Tanto Matías Huarte como todo el cuerpo técnico y mis compañeros me están dando la confianza como para que pueda desarrollar mi juego dentro de la cancha, siempre tratando de aportar un poco de la experiencia de lo que he jugado y también dejándome ser dentro de la cancha".

"Estoy muy contento con la temporada que llevamos hasta el momento. El equipo está jugando bien y estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Espero que sigamos por la buena senda y que nos espere un gran año por delante”.



Mañana a las 11

Argentino vuelve a jugar mañana a las 11 ante Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, en el estadio “Héctor Etchart” del Club Atlético Ferro Carril Oeste.

El miércoles cierra el año contra Quimsa, el otro equipo santiagueño, a las 16,30.



Últimos resultados

Weber Bahía 94 vs Quimsa 101

Argentino 91 vs Comunicaciones 83

Boca 72 vs Libertad 74

Ferro 62 vs Olímpico 70

Hispano 77 vs San Martín 88

Obras 82 vs Atenas (Cba) 64

Peñarol 74 vs Oberá Tc 68

Platense 81 vs Regatas 93

San Lorenzo 64 vs Instituto 74



Martes 22

11 Olímpico vs Argentino

11 Regatas vs Gimnasia (Cr)

14 Comunicaciones vs Boca

14 Libertad vs Hispano

16.30 Oberá Tc vs Obras

16.30 San Martín vs Platense

19 Quimsa vs Ferro

21.30 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs San Lorenzo (DirecTV)



Miércoles 23

11 Gimnasia (Cr) vs San Martín

11 Hispano vs Comunicaciones

14 Boca vs Olímpico

16.30 Argentino vs Quimsa

16.30 Peñarol vs Regatas

19 Ferro vs Instituto

19 Platense vs Libertad

21.30 Weber Bahía vs Atenas (TyC Sports)



Un reprogramado

El partido entre La Unión de Formosa y Platense previsto para el pasado viernes 18 de diciembre a las 21.30, fue aplazado debido a la detección a última hora de cinco casos positivo de COVID-19 en la plantilla del equipo dirigido por Daniel Cano.

El encuentro será reprogramado y el Departamento de Competencias de AdC informará a la brevedad la nueva fecha.

Los test realizados el sábado al plantel de La Unión de Formosa, a causa de síntomas sospechosos en la delegación, arrojaron 5 casos positivos de COVID-19.

