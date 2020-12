Argentino ganó en el suplementario

Argentino metió otro puntazo en la Liga Nacional de Básquetbol. Derrotó a Comunicaciones de Mercedes por 91 a 83, luego de empatar en 73 al cabo del tiempo reglamentario.

La tarea subrepticia de Juan Cangelosi fue fundamental en el equipo y lo de Jonatan Slider, fabuloso. Es como tener el as de espadas y de bastos juntos.

Jonatan Slider y Agustín Pérez Tapia ilusionaron a Argentino en el comienzo con un rápido 5 a 0. Pero tres ofensivas consecutivas –en las que Comunicaciones no pudo hacer pie en la cancha- el Turco las tiró por la borda. Y esto ante un rival con mayor peso específico se paga.

Y Argentino lo pagó porque la estampida oponente fue muy clara, conducida por Jordan Adams y Lucas Arn y cerrada de manera perfecta con un triplazo de Nicolás Miguel Paletta: 18-12.



Un buen arranque del segundo cuarto hizo que Argentino retomara el marcador ganador en solo dos minutos, con un parcial de 7 a 0. Un oportuno triple de Juan Ignacio Laterza y dos corridas de Mauro Araujo dejaron el juego 19-18.

Después, el Azul pudo sacar algún punto más de diferencia con base en la efectividad desde la línea de simples con Jonatan Slider, Agustín Pérez Tapia y Mauro Araujo.

Sin embargo, un mal cierre, con decisiones apresuradas desde la base, hizo que de tener el partido controlado pasara a estar abajo en el marcador. Comu se lo hizo sentir y con Mariano Fierro y 2+1 de Jordan Adams retomó las riendas del juego, yéndose ganador al vestuario por 33-32.

El tercero fue un cuarto calcado a los anteriores. Se fueron prestando el marcador, Argentino repuntó en el medio juego con cinco puntos “sucios” de Jonatan Slider y dominó hasta casi el cierre, cuando Comunicaciones lo hizo mejor y se quedó con el parcial 53-51.

La merma en la efectividad ofensiva del último cuarto le hizo ceder un valioso terreno a Argentino en el partido.

Comunicaciones le sacó el máximo provecho en tres minutos (66-60) de la mano de Jordan Adams.

Pero Argentino se rehízo una vez más, lo pasó a ganar con 2+1 de Juan Ignacio Laterza y lo terminó empatando en 73 con Jonatan Slider. Fueron a suplementario.

Sensacional tarea de Valentín Burgos en el alargue con 10 puntos claves y dos triplazos. Slider, con la marca encima, y Laterza terminaron de dar por tierra con las aspiraciones correntinas.





Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol (19 Hs. DirecTV)

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía